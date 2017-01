(fair-NEWS)

(NL/7963407613) BuchvorstellungElisabeth und Ela, Freundinnen mit einer gemeinsamen Leidenschaft fürs Bergwandern, sind in einem Kaufhaus beschäftigt. Als beiden gekündigt wird, verschwindet Ela, ohne eine Nachricht zu hinterlassen. In Elas Wohnung findet Elisabeth einen Katalog mit einer Tour durch die Brenta Dolomiten, einen Notizzettel mit Schwierigkeitsstufen der Klettersteige und eine Packliste Elas Rucksack und Kletterausrüstung fehlen.In Sorge um Ela lässt Elisabeth das nasse und kalte Deutschland hinter sich und wagt diese wahnsinnige Klettertour mit dem Bergführer Hannes durch die Brenta, von Hütte zu Hütte, über sportlich anspruchsvolle Klettersteige, auf schwindelerregenden Höhenwegen und über kalte Gletscher.Elisabeth taucht in dieser Woche ein in die stille und entrückende Bergwelt. Fern des Alltags Ela stets auf den Fersen. Mit einem herrlichen Gefühl der Freiheit und Ungebundenheit tut sie das, was sie glücklich macht. Mit Hannes Hilfe klettert sie von Tag zu Tag immer kühner und mutiger. Die betörende Bergwelt und die Herausforderungen des nicht ganz ungefährlichen Klettersports haben Elisabeth geholfen, ihren Beruf und dessen Ende aus einer gewissen Distanz zu betrachten.Es war die richtige Entscheidung, diese Klettertour zu wagen. Mit neuem Mut und Selbstvertrauen ist sie nun bereit für neue Herausforderungen jenseits des für sie nicht mehr akzeptablen Berufs.Doch eine Frage bleibt offen, wird es ihr gelingen, Ela in den Bergen zu finden?



Bildinformation: Roman