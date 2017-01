Vertriebsseminare mit Vertriebsberater Peter Schreiber

(fair-NEWS)

Mehrere Seminare zu Vertriebsthemen, die Herstellern von Investitions- und Industriegütern auf den Nägeln brennen, hält der B2B-Vertriebsspezialist Peter Schreiber im ersten Quartal 2017 für namhafte Seminarveranstalter in Deutschland und der Schweiz. Der Inhaber der Management- und Vertriebsberatung <a href="www.schreiber-training.de/vertriebsseminare-seminare-vertrieb/">Schreiber & Partner, Ilsfeld (D)</a>, wird unter anderem für die ZfU International Business School am 8./9. März in Rüschlikon (CH) ein Seminar "Neukundengewinnung und Umsatzsteigerung" leiten. In ihm lernen die Teilnehmer, wie man im B2B-Vertrieb systematisch und wirkungsvoll neue und vor allem Wettbewerber-Kunden gewinnt. Außerdem erfahren sie, wie sie Projektgeschäfte und Systemlösungen erfolgreich verkaufen.Am 14./15. März leitet Peter Schreiber zudem an der ZfU International Business School ein Seminar "Souverän in Preisgesprächen". In dem zweitägigen Seminar führt der B2B-Vertriebsspezialist den Teilnehmern plastisch vor Augen, welch enger Zusammenhang zwischen den erzielten Preisen und der Rendite eines Unternehmens besteht. Zudem erarbeitet er mit ihnen Vorgehensweisen und Konzepte, um bessere Preise zu erzielen, weniger Nachlässe zu geben und damit die Gewinn-Margen zu steigern. Ein besonderes Highlight des Seminars ist: Die Teilnehmer trainieren "live" mit Horst Bayer, einem routinierten, ehemaligen Einkaufsleiter, schwierige Verkaufsverhandlungen zu führen.Auch für das Fortbildungszentrum des VDI Stuttgart ist Peter Schreiber aktiv. Für dieses führt er unter anderem am 30. März ein Seminar "Vertriebsstrategien in wirksame Verkaufspläne umsetzen" durch. In diesem eintägigen Seminar erläutert der Autor des Buchs "Das Beuteraster: 7 Strategien für erfolgreiches Verkaufen" den teilnehmenden Geschäftsführern und Vertriebsverantwortlichen unter anderem, wie aus Vertriebsstrategien konkrete Verkaufspläne abgeleitet werden, so dass jeder Bereich und Verkäufer weiß, was er zu tun hat, um die Vertriebsziele zu erreichen.Detaillierte Informationen über die offenen Seminare, die Peter Schreiber im 1. Quartal 2017 leitet, finden Interessierte in der Rubrik "Seminare" auf der Webseite von Peter Schreiber & Partner ( www.schreiber-training.de ). Sie können die Management- und Vertriebsberatung auch direkt kontaktieren (Tel.: 0049/7062/9696-8; E-Mail: zentrale@schreiber-training.de). Alle auf der Webseite vorgestellten Seminare führt Peter Schreiber & Partner, sofern gewünscht, auch firmenintern durch.



