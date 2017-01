CenterTools SE wird zu DriveLock SE

(fair-NEWS)

München, 10. Januar 2017 - Der deutsche Endpoint-Security-Spezialist CenterTools SE kündigt heute an, ab sofort unter dem Namen DriveLock SE zu operieren. Das Unternehmen benennt sich damit nach seinem wichtigsten Produkt, der Sicherheitslösung DriveLock.Weil das Unternehmen vielen Kunden unter dem Namen seines bekanntesten Produkts DriveLock bekannt war, entschied sich das Management, den Firmennamen in DriveLock SE zu ändern. Zudem wurde der Firmensitz von Ludwigsburg in die bayrische Landeshauptstadt München verlegt.Das Unternehmen wurde 1999 als CenterTools SE gegründet und ist einer der international führenden Spezialisten für IT- und Datensicherheit und wurde vor allem durch seine Endpoint-Security-Lösung DriveLock bekannt. Weltweit betreut DriveLock SE Kunden in über 30 Ländern mit zusätzlichen Büros in Wien, Cambridge und Portland.



Bildinformation: (Bildquelle: DriveLock SE)