Von der Idee zum Geschäftserfolg - Innovationsmanagement mit Mydea

(fair-NEWS)

Als Microsoft Goldpartner entwickelt Lufthansa Industry Solutions eine neue SharePoint-basierte Applikation zur Optimierung des Innovationsmanagements. Unternehmen können ihre Innovationskraft steigern, indem sie das kreative Potenzial ihrer Belegschaft besser nutzen. Bei Mydea zählt jede Idee. Die "Crowd" aus Mitarbeitern, Partnern oder Kunden verantwortet die Bewertung und Auswahl der Ideen und deren Entwicklung, indem sie Ideenvorschläge bewertet, Umsetzungsprojekte in ausgewählten Teams konzipiert und die Projekte letztendlich durch Crowdfunding mit einer virtuellen Währung finanziert. Das Management entscheidet dabei nur aus strategischer Sicht über die Ideen und Projekte.Der Prozess ist von der Ideengenerierung bis zur Umsetzung transparent und fördert so die Beteiligung der Mitarbeiter. Weitere Anreize entstehen durch Crowdfunding und Gamification. Während die Möglichkeit zur Mitgestaltung der Zukunft des Unternehmens den Unternehmergeist jedes Einzelnen weckt, motivieren die Spielmechanismen durch ein Rankingsystem, Level, Abzeichen und das Sammeln von Erfahrungspunkten zusätzlich. "Die gemeinsame Ideenentwicklung soll es ermöglichen, aus den Geistesblitzen einzelner Mitarbeiter und dem gebündelten Know-how des Unternehmens werthaltige Innovationsprojekte entstehen zu lassen", sagt Oliver Albers, Vice President MRO bei Lufthansa Industry Solutions.Die auf SharePoint basierende Kollaborationsplattform stellt die Prozessabläufe einfach und transparent dar. Unternehmen können die einfache standardnahe Architektur durch weitere SharePoint-Bausteine individuell erweitern. Die Lösung ist über den Office Store erhältlich, individuelle Anpassungen nimmt Lufthansa Industry Solutions für ihre Kunden vor. "SharePoint versetzt unsere Kunden in die Lage, Inhalte überall und auf jedem Gerät zu entdecken, weiterzugeben und gemeinsam an ihnen zu arbeiten", so Rob Howard, Director of Office 365 Ecosystem, Microsoft Corporation. "Wir freuen uns, dass Lufthansa Industry Solutions unsere Kunden durch die Mydea-App bei ihren Innovationen unterstützt".Schließlich berät LHIND bei der Findung einer Innovationsstrategie sowie der Definition eines geeigneten Innovationsprozesses, um eine nachhaltige Innovationskultur im Unternehmen etablieren zu können.



Bildinformation: Innovationsmanagement mit Mydea