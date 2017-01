Leinebergland Druck, der kompetente Partner für professionelle Werbebotschaften.

(fair-NEWS)

Das familiengeführte Unternehmen Leinebergland Druck GmbH & Co. KG aus Alfeld (Leine) bei Hannover/Hildesheim ist ein zuverlässiger und kompetenter Partner im Bereich hochwertiger Druckprodukte. Die namenhaften Referenzen und jahrelangen Geschäftsbeziehungen stehen für nachhaltige Ergebnisse und Prozesse.Der technisch hochversierte Maschinenpark ist sowohl perfekt für Kleinstauflagen als auch für hohe Auflagen in einem ideal abgestimmten Preis-/Leistungs-Verhältnis ausgestattet. Das moderne Medien-Unternehmen steht als kompetenter Ansprechpartner in Sachen Offsetdruck, Digitaldruck und Lettershop sowie im Bereich der Werbetechnik zur Verfügung. Eine eigene Design-Abteilung rundet das Angebot als Fulllservice-Dienstleister ab.Im Offsetdruck wird durch Standardisierung des Farbmanagements nach ProzessStandard Offsetdruck und Umwelt-Zertifizierungen wie FSC und PEFC oder klimaneutralem Druck nur auf höchstem Niveau produziert. Die komplett JDF-gesteuerte Vernetzung des Unternehmens sorgt für verlässliche Termine, kurze Reaktionszeiten auf Anfragen und garantiert dem Kunden die Sicherstellung einer kontinuierlichen Qualität. In Zusammenarbeit mit der perfekt abgestimmten Weiterverarbeitung und dem Versand direkt an beliebig viele Adressen schließt sich der Kreislauf im Unternehmen. Auf Wunsch produziert Leinebergland Druck auch mit hochauflösenden frequenzmodulierten Rastersystemen oder im Hybridraster. Der Druck von Sonderfarben wie HKS oder Pantone gehört ebenso zum Kerngeschäft wie aufwendige Druckveredelungen mittels Lack oder Folie. Leinebergland Druck hat sich auf die Fertigung von hochwertigen Drucksachen wie Büchern, Geschäftsberichten und Katalogen oder Imagebroschüren spezialisiert. Bei individuellen Anforderungen arbeitet das Unternehmen gerne mit dem Kunden zusammen das perfekt passende Produkt aus.Im Digitaldruck kann Leinebergland Druck auch mit Weiß- und Lacktoner drucken. In Kombination mit exklusiven Papieren entstehen hierdurch werbewirksame Druckprodukte. Neben dem individuellen Farbdruck ab Auflage 1 können in der Maschine auch vorgedruckte Offsetdrucke personalisiert werden. Leinebergland Druck übernimmt auch gerne die Lettershop-Arbeiten für seine Kunden. Vom Druck bis zum Versand positioniert sich das Unternehmen somit als Komplettansprechpartner.Als Fullservice-Unternehmen steht Leinebergland Druck seinen Kunden auch in der Werbetechnik zur Seite. Ausstattungen für Messen mit Roll-Up- oder Pop-Up-Systemen, Werbeschilder, Fahrzeugbeschriftungen, Banner, Planen, Fahnen oder Folierungen vor Ort werden individuell auf Kundenbedürfnisse abgestimmt. So wird z.B. das Firmenfahrzeug mit einer Vollflächenverklebung oder Teilflächenverklebung gekonnt in Szene gesetzt oder das Firmenlogo per Flock-, Flex- oder Digitaldruck auf die Bekleidung gedruckt. Im Large-Format-Bereich produziert Leinebergland Druck mit verschiedenen Drucksystem im Ecosolvent- oder Pigmenttintensystem, so dass das eigene Foto auf einer Leinwand nach Maß schon bald an der Wand hängen kann. Eine Besonderheit im Lage-Format-Print ist, dass der Druck auch in Weiß und Silber möglich ist. So können auch transparente Folien mit Deckweiß hinterlegt oder metallische Töne gedruckt werden. Für individuelle Lösungen kommt das Team gerne persönlich zum Kunden und berät vor Ort. Die Montage der Werbemittel wird auch gerne übernommen.Schnell-Preiswert-PremiumqualitätMit dem Web-Shop www.leinebergland-druck.de hat der Kunde die Möglichkeit, Standard-Printprodukte zu einem niedrigen Preis selbst zu bestellen. Auch auf diesem Weg bekommt der Besteller Premiumqualität für seine Drucksachen. Von Briefbogen, Visitenkarten oder Broschüren bis hin zur kompletten Produktpalette der Werbetechnik, kann auf Knopfdruck rund um die Uhr bestellt werden. Wenn die Zeit drückt, ist auch eine Same-Day-Produktion einiger ausgewählter Artikel möglich. Morgens bestellt und mittags abgeholt. Der Shop ist durch seine Benutzerfreundlichkeit spielend einfach zu bedienen. Auf Wunsch gibt es Expressproduktion und Expresslieferung zum kleinen Preis.Leinebergland Druck gibt gerne einen Einblick in das Unternehmen und die Produktion.Leinebergland Druck GmbH & Co. KGwww.leinebergland.deTel.: 05181 84640info@leinebergland.deWebseite: www.leinebergland.deOnlineshop: www.leinebergland-druck.de



Bildinformation: Innovationsmanagement mit Mydea