Braunschweig, Januar 2017. Mit dem Zusammenschluss mit der Frankfurter Equipe GmbH vergrößert die HUP AG ihren Wirkungskreis in Sachen Digitalisierung: Equipe bietet unter dem Motto "Von Profis für Profis" Ã la carte-Services und -Lösungen in den Kernthemen digitales Marketing, mobiles Internet und Plattformen für Marketing, Shops, Handel, Verbände, Mobilität und Logistik an. Dabei kann das von den Spezialisten Klaus Vogel und Franz Bausch geführte Unternehmen auf ein ausgesuchtes, branchen-übergreifendes Netzwerk aus Partnerfirmen zugreifen."Vor allem auch in Ergänzung zu den aktuell von der HUP AG unter dem Namen lokal-einkaufen.shop forcierten "local shopping"-Themen entstehen Mehrwerte für aktuelle und neue Märkte. Demzufolge ist der Zusammenschluss mit den Spezialisten von Equipe sinnvoll und konsequent. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zukunft", so Ulf Henke, Vorstandvorsitzender der HUP AG zu dem neuen Merger. "Mehr Marktansprache, mehr horizontale Märkte, mehr ,New Media Business' und noch mehr innovative Angebote für Neu- und Bestandkunden", sieht Dirk Westenberger, Vorstand Vertrieb und Marketing bei der HUP AG, und Klaus Vogel, Geschäftsführer Equipe GmbH, betont: "Unser Ziel ist es, Innovation und Trends zu erkennen und unseren Kunden mit frischen Ideen optimalen Mehrwert zu bieten. Im Zusammenschluss mit der HUP AG vernetzen sich die Kompetenzen beider Lösungsanbieter und die Chancen, die sich für alle Marktteilnehmer aus der Digitalisierung ergeben, ideal. Demzufolge profitieren alle direkt und nachhaltig von der neuen Konstellation."



Bildinformation: Equipe wird Teil der HUP Unternehmensgruppe