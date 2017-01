Das Saxophon ist voll im Trend

(fair-NEWS)

Das Saxophon ist ein Blasinstrument, das zwar aus Messing besteht, aber zu den Holzblasinstrumenten zählt. Das kommt dadurch, dass das Saxophon ein Rohrblatt hat mit dessen Hilfe der Ton erzeugt wird. Saxophone sind aus der Musikwelt nicht mehr weg zu denken. Vor allem in Jazz Bands findet sich zu meist ein Saxophon Bläser, der mit seinen Solos das Publikum entzückt. Deshalb wollen immer mehr junge Menschen das Saxophon spielen erlernen.Am meisten werden Altsaxophone gespielt. Es gibt aber auch Bass-, Bariton-, Tenor-, Sopran-, Sopraninosaxophone und viele mehr. Das Altsaxophon wird meist mit einer Schlaufe um den Hals getragen. Für den Tragekomfort gibt es inzwischen auch Rücken und Schulter Trageriemen, was bei einem Altsaxophon allerdings die Bewegungsfreiheit beim Spielen sehr einschränkt.In Musikvereinen sind tragbare Saxophone in der heutigen Zeit auch sehr beliebt. Auch hier werden sie gerne für Solos genommen, wenn der Spieler die nötigen Fähigkeiten hat. Das Erlernen des Saxophones ist im Vergleich zu vielen anderen Musikinstrumenten sehr leicht. Wer sich Mühe gibt und viel übt, kann in kürzester Zeit die Grundlagen erlernen und so in einer Band oder im Musikverein mitspielen.Saxophone sind auch nicht so teuer, wie man auf den ersten Blick meinen könnte. Gute Einsteiger Saxophone kann man im Handel schon für unter 300 Euro bekommen. Ein weiterer positiver Aspekt dafür dass sich ein Saxophon besonders für Anfänger eignet. Solch ein Saxophon ist für einen Profispieler zwar nicht geeignet, für den Anfang aber absolut ausreichend. Gerade über das Internet, zum Beispiel auf http://saxophonseite.de/ kann man viele günstige Saxophone ansehen und auch direkt bestellen. Wer sich nicht sicher ist, ist in einem Fachgeschäft sicherlich besser aufgehoben. Allerdings werden dort meist die Profi oder Semiprofi Modelle angeboten, die Qualitativ natürlich weit mehr überzeugen, was man allerdings auch im Preis spürt.Lernen kann man das spielen des Saxophones am einfachsten und günstigsten über einen Musikverein. In diesen kann man Mitglied werden und an den Musikstunden teilnehmen. Musikvereine gibt es zudem in jeder Stadt in Deutschland. Viele Musikvereine haben auch eigene Saxophone für Neulinge, damit diese einmal unverbindlich testen können, ob das Saxophon auch wirklich das Instrument der Wahl ist. Ist man einige Zeit dabei, kommt man um ein eigenes Gerät nicht mehr herum. Auf der Angegebenen Seite findet man viele wertvolle Informationen rund um das Saxophon. Ein Blick auf die Seite lohnt sich also für alle Anfänger, die das Saxophon erlernen oder sich direkt ein schickes Saxophon zulegen wollen.