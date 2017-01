Pressemitteilung von Benga International GmbH

Reisen verschlägt uns an neue, unbekannte Orte und zeigt uns neue Kulturen, lässt uns Inspirationen erleben und neue Erfahrungen machen. Während wir über die belebten, urbanen Straßen New Yorks laufen oder das rauschende Meer beobachten, erweitern wir unseren Horizont und machen unser Leben mit jeder Erfahrung ein bisschen bunter. Da stellt sich doch die eine Frage: Wieso gehen wir auf solch abenteuerliche, spannende Reisen mit tristem und farblosem Reisegepäck? Ein Blick auf das Gepäckband am Flughafen reicht aus um zu wissen: Der Großteil aller Reisenden ist Schwarz, Grau und Dunkelblau unterwegs. BG Berlin ändert das und beflügelt uns mit der Kunst und Kreativität der Hauptstadt. Das zypriotische Unternehmen hat sich von den Straßen Berlins inspirieren lassen und sagt dem grauen Asphalt den Kampf an. Aus jedem Koffer wird ein urbanes Kunstwerk, und das sogar im wahrsten Sinne des Wortes, denn: BG Berlins einzigartige und moderne Kofferdesigns werden individuell von verschiedenen Künstlern aus unterschiedlichen Regionen der ganzen Welt gestaltet. Die bunten und fröhlichen Motive erhellen nicht nur unseren Alltag, sondern vereinen Kulturen der ganzen Welt. Die farbenfrohen Hartschalenkoffer sind nun auch im Handel erhältlich und stimmen euch auf euren nächsten Urlaub ein. Lasst euch inspirieren von den künstlerischen Motiven von BG Berlin.

Bildinformation: Neu in den Geschäften: BG Berlin!

Here at BG Berlin, we do things differently.

We"re not like the rest.

We"re adventurers, fascinated by culture, design and travel. We seek new experiences, finding joy and laughter at every turn.

We have an eye for detail; the small things matter. We love the environment.

We"re an innovative group, where fashion, culture and travel collide to create functional products, which are designed meet the demands of travel and urban life.

We innovate. We Create. We Share.

