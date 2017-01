Alternativen für den Sommerurlaub 2017

(fair-NEWS)

In der kommenden Sommersaison werden sich die Reiseströme deutscher Urlauber noch stärker auf die Urlaubsländer im westlichen Mittelmeer konzentrieren. Auch Urlaube im eigenen Land stehen bei Deutschen unverändert hoch im Kurs. Nach einer Umfrage unter den Mitgliedern von Travelzoo (NASDAQ: TZOO), internationaler Herausgeber von Reiseangeboten weltweit, sind die Top 5 Reiseziele deutscher Urlauber in diesem Jahr Deutschland (34 Prozent), Spanien (31 Prozent), Italien (27 Prozent), die USA (18 Prozent) und die Karibik (15 Prozent). Mit einer baldigen touristischen Erholung der Türkei ist angesichts des jüngsten Anschlages in der Silvesternacht und der anhaltenden politischen Spannungen im Land vorerst nicht zu rechnen. 77 Prozent der von Travelzoo Befragten meiden Länder, die in den vergangenen Monaten Ziele von Terrorangriffen waren.„Aufgrund der Konzentration sind im Sommer Kapazitätsengpässe insbesondere an deutschen Küsten und auf den stark nachgefragten Balearen und Kanaren jetzt schon absehbar“, betont Tim Holzapfel, Chefredakteur von Travelzoo. Der beste Tipp ist in diesem Jahr daher, möglichst frühzeitig zu buchen – und Alternativen ins Auge zu fassen. Unter den von Travelzoo befragten Mitgliedern möchten 67 Prozent 2017 gerne etwas Neues ausprobieren und einen unkonventionellen Urlaub fernab des Mainstreams erleben. Dies sind die fünf besten Tipps der Reiseexperten von Travelzoo.Costa de la Luz, SpanienMallorca und die Kanaren erwarten im Sommer 2017 neue Rekordankünfte deutscher Urlauber. „Wem es hier zu teuer oder zu voll wird, die Costa de la Luz ist eines der neuen Trendziele in diesem Jahr“, rät Holzapfel. Die Reiseveranstalter haben diese Region ausgebaut, die Flugverbindungen erhöht und mehr Hotels unter Vertrag genommen. Die Costa de la Luz am Golf von Cádiz besticht durch tolle Sandstrände und ist gut per Flug nach Jerez erreichbar. Ein Mietwagen bietet sich hier an, denn Cádiz, Sevilla und die portugiesische Algarve sind nach kurzer Fahrtzeit zwischen einer halben bis einer Stunde leicht erreichbar. Die „Küste des Lichts“ gilt übrigens als eine der besten Gegenden im Mittelmeerraum für die schönsten Sonnenuntergänge.MontenegroMontenegro ist eines der Reiseziele im Mittelmeerraum, das viele noch nicht auf dem Radar haben, aber zunehmend in den Fokus rückt. Besonders sehenswert ist beispielsweise Kotor mit seiner historischen Stadtmauer. Die zum Unesco-Weltkulturerbe gehörende mittelalterliche Altstadt wird auch auf Kreuzfahrten immer häufiger angelaufen. „In Montenegro an der Adria lässt sich ein Strandurlaub gut mit kulturellem Programm oder auch Outdoor-Aktivitäten verbinden“, weiß Holzapfel. Ein guter Hotelstandard zeichnet die Region aus, die über Dubrovnik schnell erreichbar ist.Schwarzmeerküste, BulgarienFür preisbewusste Urlauber ist der Goldstrand am Schwarzen Meer eine gute Alternative zum Türkei-Urlaub. Eine Woche ist hier mit Flug und einem anständigen Hotel schon ab 299 Euro pro Person zu bekommen. Mit Easyjet und Wizz Air nehmen gleich zwei Billigflieger im Sommer 2017 Varna in Bulgarien neu in ihre Flugpläne ab Berlin, Dortmund und Memmingen auf. „Osteuropäische Urlaubsländer sind für Deutsche immer noch sehr preisgünstig, der Gegenwert zum Euro ist hier am höchsten“, unterstreicht Holzapfel. Wer eine Alternative zur deutschen Ostseeküste sucht, sollte deshalb seinen Blick nach Polen richten. Auch hier locken schöne Strandbäder und vor allem ein sehr günstiges Preisniveau.ÖsterreichWenn es nicht unbedingt ein Strandurlaub sein muss, sind Sommerferien in Österreich ein guter Tipp. Im Winter sind Tirol oder das Salzburgerland touristisch ausgelastet, viele Hotels haben bis Ostern geöffnet, machen danach eine Pause und öffnen erst wieder Anfang Juni. Insbesondere in der Eröffnungszeit sind sehr gute Preise zu bekommen, aber auch in den Sommerferien und sogar in Nobelorten wie Lech.GroßbritannienNach der Entscheidung für einen Brexit hat das britische Pfund ordentlich verloren. Vorteilhaft für deutsche Urlauber, denn sie bekommen für ihre Euros derzeit deutlich mehr Pfund als vor einem Jahr. Damit werden die Hotelpreise, vor allem aber auch die Lebenshaltungskosten vor Ort, vergleichsweise günstig. Für einen Urlaub in Großbritannien ist genau jetzt die richtige Zeit – er ist so erschwinglich wie lange nicht. Dazu kommt ein derzeit äußerst günstiges Flugangebot: Bei Travelzoo sind aktuell Bestpreise für Flüge nach London für weniger als 20 Euro zu bekommen. Sehr empfehlenswert ist aber nicht nur ein Städtetrip nach London, sondern auch eine Tour durch Wales mit dem Auto oder eine Reise in die schottischen Highlands.Zur UmfrageIm Dezember 2016 befragte Travelzoo 8.874 zufällig ausgewählten Mitglieder in Großbritannien, den USA, in Kanada, Deutschland, Frankreich, Spanien, China und Japan mittels Online-Fragebogen über ihre Reise-Trends und Urlaubsvorlieben („Global Travel Trends 2017“). 