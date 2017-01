Fortbildung: Manager/in der zahnärztlichen Behandlungsassistenz (IHK)

(fair-NEWS)

ZielgruppeDer 4-tägige Fachkurs "Manager/in der zahnärztlichen Behandlungsassistenz (IHK)" richtet sich an zahnärztliches Fachpersonal, ZFA, ZMF, das vorwiegend in der zahnärztlichen Behandlungsassistenz tätig ist, eine höhere Qualifikation erreichen und leitende Verantwortung im Assistenzteam in der Praxis übernehmen möchte.LernzielIn dem praxisnahen Kompaktkurs erlernen Sie Führungsaufgaben im Assistenzteam zu übernehmen, ausführlich und rechtlich zu dokumentieren, Patienten serviceorientiert zu betreuen und zielorientiert zu beraten. Mit dem Fachwissen können Sie den/die Praxisinhaber/in und den/die Praxismanager/in bei der Verwirklichung der Praxisziele unterstützen und die Praxis in den Behandlungszimmern unternehmerisch führen.Mit dem erworbenen Wissen dieser Fachkursausbildung, Ihrem Können und Wollen, eröffnen sich neue Perspektiven in Ihrer täglichen Arbeit. Sprechen Sie mit Ihrem Arbeitgeber, ob er Sie hierbei unterstützt.Lerninhalte- Behandlungsdokumentation- Abrechnungsdokumentation- Praxisorganisation im Behandlungszimmer- Kommunikation in der Patientenberatung und -betreuung- HygienemanagementDie ausführliche Seminarbroschüre können Sie hier auf der Homepage der Deutschen Fortbildungsakademie Heilwesen öffnen:https://www.dfa-heilwesen.de/zahnarztpraxis/manager-in-der-behandlungsassistenz-ihk-/TermineDie Ausbildung zur "Manager/in der zahnärztlichen Behandlungsassistenz (IHK)" findet an 4 Tagen in unserer Fortbildungsakademie Karlsruhe, Dresden und Köln statt. Sichern Sie sich jetzt schon Ihren Platz. Ihnen stehen mehrere Fachkurse zur Auswahl. Seminarbeginn ist um 8.00 Uhr. Den Stundenplan senden wir Ihnen zwei Wochen vor Seminarbeginn zu. Die ausführlichen Termine finden Sie hier: https://www.dfa-heilwesen.de/zahnarztpraxis/manager-in-der-behandlungsassistenz-ihk-/Teilnahmegebühr€ 1.750,-- pro Person - Unsere Seminare sind von der MWSt. befreit.(incl. ausführlichen Seminarunterlagen, Getränken, Mittagessen und Pausensnacks)Ratenzahlung ist möglich. Bitte sprechen Sie uns an.IHK LehrgangszertifikatMit Ihrem erfolgreichen Abschluss erhalten Sie ein anerkanntes IHK Lehrgangszertifikat, das Ihre Qualifikation dokumentiert.Staatliche FörderungGerne informiert Sie unsere Seminarleitung über mögliche staatliche Fördermittel.Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen zu diesem und weiteren Fachkursen, staatlichen Fördermöglichkeiten, Ratenzahlung der Teilnahmegebühr, Anreise- und Übernachtungsmöglichkeiten telefonisch unter 0721-6271000 oder per Mail zur Verfügung.



