Carnival Cruise Line nimmt Kurs auf Eleuthera

(fair-NEWS)

München – Carnival Cruise Line ( www.carnivalcruiseline.de ) steuert ab Mai dieses Jahres erstmals eine „Privatinsel“ in der Karibik an. Bei dem neuen Ziel handelt es sich um die Princess Cays, einem großzügigen Resort am südlichen Zipfel der Bahamas-Insel Eleuthera. Die Anlage gehört der Schwesterreederei Princess Cruises, die hier ein außergewöhnliches Refugium für Kreuzfahrtpassagiere geschaffen hat.Die per Tenderboot an Land gebrachten Gäste erwartet während ihres Aufenthaltes eine atemberaubende Tropenkulisse mit traumhaften Sandstränden und kristallklarem Wasser, das zu vielfältigen Aktivitäten wie Schnorcheln, Windsurfen oder Kajakfahren einlädt. Wer relaxen will, findet u.a. kleine Bungalows, in denen sich in privater Atmosphäre das Inselleben genießen lässt.Im laufenden Jahr werden sechs Schiffe der Carnival-Flotte die Princess Cays insgesamt 40 Mal ansteuern. Für 2018 sind sogar 98 Anläufe geplant. Abfahrtshäfen der vier- bis achttägigen Kreuzfahrten sind u.a. Miami, Fort Lauderdale sowie Port Canaveral.Weitere Informationen und Buchung unter www.carnivalcruiseline.de sowie in den Reisebüros.Ansprechpartner für Redaktionen:INEX Communications – Rolf Nieländer – Tel.: +49-6187-900-780E-Mail: info@inexcom.de; www.inexcom.de *********************************Über Carnival Cruise LineMit 26 Schiffen (inkl. der im Bau befindlichen Carnival Horizon) und jährlich über 4,5 Mio. Passagieren ist Carnival Cruise Line eine der zwei größten Kreuzfahrt-Reedereien weltweit. Jüngstes Flottenmitglied ist die Carnival Vista (3.939 Passagiere), die im Mai 2016 ihre Jungfernfahrt absolvierte. Im März 2018 wird mit der Carnival Horizon ein weiterer Neubau zur Flotte stoßen, dem Ende 2019 erneut ein Schiff der Vista-Klasse folgen wird. Für 2020 und 2022 ist die Indienststellung von zwei weiteren Kreuzern terminiert.



Bildinformation: Karibik-Idyll Princess Cays