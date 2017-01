Die Hotelfachschule Heidelberg setzt auf das Know-how von eagleControl

(fair-NEWS)

Pfullendorf, Januar 2017 - Willi Nusser weiß, wovon er spricht, wenn es um die Koordination und Planung der betriebswirtschaftlichen und statistischen Daten im Hotel- und Gaststättengewerbe geht. Als Inhaber und leidenschaftlicher Hotelier des Flair Hotels Adler in Pfullendorf bewegt er sich mitten im Thema und hat mit der Gründung seiner Firma eagleControl aus der Not eine Tugend gemacht. Er bietet nun mit seinem Team genau das an, was er vorher vermisst hat und liefert mit der neuen Software branchenspezifische Expertise, die auf jahrzehntelanger Erfahrung beruht.Das Programm eagleControl ist das erste smarte und branchenspezifische Tool zur Koordination und Planung aller betriebswirtschaftlichen und statistischen Daten im Hotel- und Gaststättengewerbe und das bei sehr einfacher und schneller Anwendung. Die Software sammelt Daten aus vorhandenen IT-Systemen und verknüpft diese zu dynamischen Kennzahlen und Auswertungen, die im Reporting ganz individuell dargestellt werden können. Damit bietet das Programm ein ganz neues Berichts-Niveau, das über den bisherigen Mangerreport und die betriebswirtschaftliche Auswertung hinausgeht. Mit der neuen Softwarelösung wird die gesamte Betriebswirtschaft nun ganzheitlich betrachtet. Das schafft Transparenz im ganzen Unternehmen und der Unternehmer weiß genau über Gewinne und Verluste für jeden Teilbereich schnell Bescheid. Damit wird auch eine Basis geschaffen für wirklich individuelle, dem Betrieb entsprechende Kalkulationsfaktoren, auf deren Basis erst eine realistische Kalkulation stattfinden kann.Genau das hat die Hotelfachschule Heidelberg auch für ihre Schüler gesucht. Ralf Hein, stellvertretender Schulleiter ist nach einer intensiven Schulung begeistert von eagleControl: "Ein normalerweise langweiliges Thema wird durch die Software so spannend vermittelt, dass unsere Schüler sich nun sehr motiviert mit diesem Thema auseinandersetzen und die Materie sehr schnell verstehen. Beeindruckend war auch die Kick-Off Veranstaltung von Herrn Nusser. Unsere Schüler, die sich im zweiten Ausbildungsjahr zum Hotelbetriebswirt befinden, waren zu 100 Prozent mit dabei."Mit dem Programm eagleControl erleben die Schüler der Heidelberger Hotelfachschule das Thema Controlling sehr praxisnah. Es sind mit dem Programm Schülerzugänge eingerichtet worden, die den Kontakt zu einem Live-Mandanten herstellen, um eine monatliche Auswertung echter Daten zu ermöglichen. Für die Schülerinnen und Schüler stellen sich nun verschiedene reale Situationen, die sie bearbeiten und klären müssen. Praxisnaher geht es nicht. Jetzt können Probleme selbst erkannt und eventuelle Unstimmigkeiten bereinigt werden. Die Schüler lernen nun exakt, auf was es ankommt und das anhand von realen Situationen. Das befähigt sie auf ideale Weise die Herausforderungen eines Geschäftsführers bzw. eines Mitglieds im mittleren Management im Bereich Controlling optimal zu bewältigen.Willi Nusser freut sich über das Interesse weiterer Hotelfachschulen: "Ich freue mich, dass unsere Softwarelösung so gut bei den Hotelfachschulen ankommt, dass nun auch weitere Schulen Interesse haben das Programm zu übernehmen."Der Schulleiter der Hotelfachschule Regenstauf, Herr Stöhr, arbeitet bereits mit der digitalen betriebswirtschaftlichen Auswertung von eagleControl und wird nun das Berichtswesen erweitern und die monatliche Auswertung der Live-Daten einführen.Auch immer mehr Hoteliers vertrauen auf die ganzheitliche betriebswirtschaftliche Software eagleControl und schaffen so einen neuen Qualitätsstandard in Sachen Kennzahlen und Reporting, Planung und Transparenz in einer doch sehr bewegten Branche, um weiter nachhaltig erfolgreich zu sein.Kontakt:eagleControlEagle Control GmbH & Co. KGGeschäftsführer Willi NusserHeiligenbergerstr. 20, 88630 Pfullendorf, Tel.: +49 7552 92090, www.eagle-control.com , Mail: info@eagle-control.com,



Bildinformation: Willi Nusser, li, ein Schüler der Hotelfachschule Heidelberg und der stellv. Leiter Ralf Hein (Bildquelle: eagleControl)