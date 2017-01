Die Macht der Worte im interkulturellen Dialog des Friedens 18.01.2017

(fair-NEWS)

Wir erleben eine nervöse Zeit. Eine aggressive Hass und Gesprächskultur macht sich breit. Überall nimmt die Zahl der Populisten zu. Drohungen, Beleidigungen, Gewalt und Angriffe sind keine Bagatelle mehr im Gemeinwesen. Betroffen sind alle Bevölkerungsgruppen, insbesondere Minderheiten und Andersdenkende. Die Gesellschaft ist gespalten!Dem wollen wir entgegentreten!Wir plädieren für eine friedliche Revolution der Macht der Worte und empfehlen wieder miteinander ins Gespräch zu kommen, statt weiter übereinander zu reden und aufeinander vorwurfsvoll los zu gehen.Zuhören, Argumentieren und in Dialog treten lautet die Devise.Das Mittel dazu ist das Wort und die Kunst der Kommunikation. Die Macht der Worte können den Frieden und das Verständnis unterstützen.Die Veranstaltung am 18. Januar 2017 lädt ein, uraltes Wissen zu beleben und so im Gespräch Brücken zu bauen.Humanismus, Aufklärung, Selbstbestimmung sind Bestandteil des Weltkulturerbes der Menschheit und einer offenen, dialogbereiten Gesellschaft. Einer Gesellschaft voller Neugier, Respekt, ohne Angst und Vorurteile. Eine globale Leitkultur, an der viele Kulturen, Menschen und Volksgruppen seit Generationen arbeiten. Was wir wieder lernen müssen ist die Anerkennung und Respekt gegenüber der anderen Meinung.Bevor du sprichst, lasse deine Worte durch drei Tore schreiten. Beim ersten Tor frage: „Sind sie wahr?“ Am zweiten frage: „Sind sie notwendig?“ Am dritten Tor frage: „Sind sie freundlich?“Dschalal ad-Din Muhammad Rumi„Kein menschliches Zusammenleben ohne ein Weltethos der Nationen; kein Frieden unter den Nationen ohne Frieden unter den Religionen; kein Friede unter den Religionen ohne Dialog unter den Religionen.“ Hans KüngSpeaker/ Referenten:Joachim Nusch - More than a SpeakerExperte für Werteorientierung, gesellschaftliche Veränderung und interkulturelle Kommunikation.Einleitung und Ansprache: Die Macht der Worte im interkulturellen Dialog des Friedens.Mert Yildiz - IntegrationsmonologeTitel: Warum wir anders miteinander reden müssen"Serkan Yildiz, MBA, FCIITitel: Sport als Form des DialogGianni Johannes JovanovicTitel: Verantwortung - Die Macht des gesprochenen WortesRedner Henning Weyerstrass -Pädagoge, Mitglied des Vorstands der C.G. Jung Gesellschaft Köln e.V.Titel: Wahrheit ? Was war das nochmal ?Veranstaltung:Datum: 18.01.2017Uhrzeit: 19:30 Uhr bis 22:00 UhrOrt: Lutherkirche Südstadt, Martin Luther-Platz 2-4 50677 KölnOrganisation:Evangelische Kirchengemeinde KölnMartin Luther-Platz 2-450677 KölnSüdstadt-Leben e.V. Kultureller Förderverein der LutherkircheMartin-Luther-Platz 450677 KölnIkult- Interkultureller Dialog e.V.Hansaring 68-7050670 KölnE-Mail: info@ikult.comForum Colonia für kulturelle Vielfalt e.VKalk-Mülheimer Str. 21-2351103 Köln-KalkTel.: 0221 - 946 523 20E-Mail: vorstand@forumcolonia.deVedharma Verein - Interkulturelles Institut für Bildung, Frieden, Soziales und globales Miteinander (NGO/NPO)Am Fließ 2150181 BedburgTel.: 023463 997366E-Mail: info@vedhama.deWir bitten um rechtzeitiges Erscheinen. Parkplätze in der Kölner Südstadt sind rar. Deshalb empfehlen wir ausreichend Zeit mitzubringen.Eine Anfahrtsbeschreibung zur Lutherkirche in Köln Süd finden Sie hier: https://www.google.de/maps/place/Lutherkirche/@50.9197368,6.9508436,17z/data= !3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47bf2445522b6991:0x360a6b007d34f9a5!8m2!3d50.9197368!4d6.9530323



Bildinformation: Vedharma Verein