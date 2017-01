Ghost White Toner und ARTOZ Papier AG stellen Online-Creator für Druckprodukte mit weißem Druck vor.

(fair-NEWS)

Bereits im letzten Jahr hat Ghost White Toner als Gast des Schweizer Papierhersteller ARTOZ Papier AG mit dem erschwinglichen Weißdruck System eine echte Neuheit vorgestellt. Durch den weißen Druck auf farbigen Papieren haben Kreative völlig neue Möglichkeiten bei Ihrer Gestaltung. Mit Ghost White Toner lassen sich kleine Auflagen in Weiß einfach mit dem Laserdrucker drucken.Auch in diesem Jahr positionieren ARTOZ und Ghost sich als Innovationstreiber. Gemeinsam wurde ein Online Creator entwickelt, der Kunden die Möglichkeit gibt einfach individuelle Grußkarten, Flyer, Editorials und andere Druckprodukte zu gestalten.Dabei können Kunden aus einer ständig wachsenden Zahl an Design Vorlagen und Elementen wählen und diese personalisieren. Das fertige Produkt können Kunden dann direkt mit Ghost White Toner auf Ihr gewünschtes ARTOZ Papier drucken. "Dieses mächtige Werkzeug spricht vor allem Papeterie Fachhändler an, die normalerweise Ihren Kunden keine Gestaltung anbieten. So können Fachhändler die Gestaltung und Personalisierung als Dienstleistung anbieten" sagt David M. Kandelhardt CEO der Ghost GmbH.Zunächst wird der Online Creator ausgewählten Fachhandelspartnern am Point-of-Sale zur Verfügung stehen. Ob auch Endkunden in Zukunft direkt Online Produkte personalisieren und bestellen können steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.Der Online Creator mit weißem Druck kann live auf der Paperworld 2017 ausprobiert werden.Besuchen Sie uns bei ARTOZ Papier AG in Halle 6 Ebene 1 Stand E70.



Bildinformation: Weißdruck auf Visitenkarten