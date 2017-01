Das kann ich schon alleine! - FEZ für die Jüngsten

(fair-NEWS)

(NL/5078073346) Familien mit 1-5 jährigen Sprösslingen sind am 21. und 22. Januar im FEZ-Berlin goldrichtig. Denn dann heißt es Das kann ich schon alleine!. Die Jüngsten probieren nach Herzenslust aus und zeigen, was sie schon alles können. Da sind Mama und Papa sowie ältere Geschwister überrascht, was sich die Kleinen alles zutrauen.Die Aktionen sind in drei Kategorien eingeteilt: Das kann ich schon ganz alleine!, Da kannst Du auch mitmachen! und Das machen wir zusammen!. Je nach Schwierigkeitsgrad kann die Familie begleiten und unterstützen.Es wird sportlich, künstlerisch, kreativ und musikalisch. Workshops wie Finger- und Kniereiterspiele und Singen, Trommeln, Tanzen laden mit der Familie zusammen zum Ausprobieren ein.Die jüngsten FEZ-Besucher bekommen an diesem Wochenende vielfältige Möglichkeiten zum Bauen, Malen, Hopsen, Balancieren, Singen, Tanzen, Erkunden und Entdecken. Neben kreativem Kindertanz, und Malaktionen gibt es ebenso einen Bau-Spiel-Platz inklusive Sandkasten. Muscheln und Stöcke im Sand laden zum Spielen ein und mit Maisbausteinen lässt sich eine eigene Welt erschaffen. Auch mit Farben wird experimentiert, sich verkleidet und herumgetollt. Und wenn es Zeit für ein bisschen mehr Ruhe und Entspannung wird, bieten sich Kinder-Yoga-Workshops, das Barfuß- und das Spielzimmer an.Geschichten über Freundschaft und das Großwerden in der Astrid-Lindgren-Bühne runden das Kleinkindwochenende ab.Weitere Infos unter <a href="www.fez-berlin.de" title="www.fez-berlin.de"> www.fez-berlin.de</a> Aus dem ProgrammDie Puppe Susan und der Teddy Bebe (ab 1,5 J.)Teil 1: Die SpieluhrAstrid-Lindgren-BühneEine Inszenierung der ALB mit viel Musik.Sa 21.01. und So 22.01., jeweils 16 Uhr6,- bis 7,- (inkl. Hausangebot)Das Rübchen und andere Geschichten zum Großwerden (ab 2 J.)PuppenbühnePuppentheater Parthier spielt.Sa 21.01., 14.30 16.30 UhrSo 22.01., 14.30 16.30 Uhr5,50 bis 6,- (inkl. Hausangebot)Bilderbuch(Mitmach)Kino (ab 4 J.)Fezino Kino im FEZSa 21.01., 14.30 16.15 UhrSo 22.01., 14.30 16.15 Uhr



Bildinformation: Das kann ich schon alleine! - FEZ für die Jüngsten