Neitzel-Cie. Zukunftsenergie Deutschland 4 im Vertrieb

Das Konzept, das Vertragswerk, die Zahlen und die steuerlichen Grundlagen sind auch im zweiten Vertriebsjahr unverändert. Das aus dem letzten Jahr bekannte Konstrukt wird in bewährter Weise fortgesetzt. Die Vermögensanlage erwirbt weiterhin ausschließlich Photovoltaik-Anlagen (ca. 70 %) und Blockheizkraftwerke (ca. 30 %). Investiert wird einerseits in fertiggestellte, technisch geprüfte, abgenommene und vergütungsfähige Energieerzeugungsanlagen in Deutschland, die bereits am Netz sind bzw. über einen belastbaren Stromlieferungsvertrag verfügen. Andererseits werden auch Objekte angekauft, die noch nicht fertiggestellt sind, für die aber werthaltige Erfüllungsgarantien gegeben werden. Die Anleger tragen kein Projektentwicklungsrisiko.Der Ankauf von weiteren Photovoltaik-Anlagen steht unmittelbar bevor!Die geplante Laufzeit beträgt neun Jahre (bis Ende 2025). Die Ausschüttung steigt gemäß Prognose in dieser Zeit von 6 % p.a. auf 8 % p.a."Zukunftsenergie Deutschland 4" wurde ausgezeichnet mit dem Beteiligungspreis 2016 in der Kategorie "TOP nachhaltiges Investmentvermögen". Diese Auszeichnung wird von einer unabhängigen Jury des renommierten Magazins Beteiligungsreport, bestehend aus Redaktion, Fachjournalisten und Sachwert-Spezialisten, vergeben.Zukunftsenergie Deutschland 4 hat die Jury überzeugt. Mit der Investition in Photovoltaik-Anlagen und in Blockheizkraftwerke stellt "Zukunftsenergie Deutschland 4" einen sich ergänzenden und zukunftsorientierten Energiemix dar. Das erfolgreiche Konzept "Zukunftsenergie Deutschland 4", welches für 2015 bereits 6 % ausgezahlt hat, wird nun fortgeführt. "Das bewährte Modell wird Anlegern sicher auch in Zukunft viel Freude machen". Gerne übersenden wir Ihnen die Unterlagen. www.zukunftsenergien-deutschland.de/unterlagen/ Auf einen Blick:Investition in Photovoltaik-Anlagen und Blockheizkraftwerke in DeutschlandLangfristige Vergütung durch EEG und Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz (KWKG)Hohe InvestitionsquoteStrenge Investitionskriterien sichern die Qualität der VermögensanlageNur Qualitäts-AnlagenKeine Fertigstellungs- und BetreiberrisikenVollwartungsvertragKompetenzteam bestehend aus kaufmännischer und technischer Betriebsführung, Sachverständigen, Ingenieurbüros und WirtschaftsprüfungsgesellschaftenMindestbeteiligung: 20.000 Euro (10.000 Euro)Anlagedauer: Geplant bis Ende 2025Hohe Auszahlungen 6 % p.a. steigend auf 8 %Hoher Gesamtmittelrückfluss ca. 168 %Konservative KalkulationUnabhängiger Treuhänder und MittelverwendungskontrolleurSonderkonditionen für Bürger aus der RegionSie zeichnen direkt zu Bestkonditionen ohne Agio!Tel.: 04661 / 941305 oder www.zukunftsenergien-deutschland.de



