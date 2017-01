Cramer steigt auf Platz 3 der IPAF-Schulungsanbieter

(fair-NEWS)

In 2016 konnte der Arbeitsbühnenvermieter Peter Cramer GmbH & Co KG die Anzahl durchgeführter IPAF-Schulungen wieder erhöhen. Mehr als 600 Arbeitsbühnenbediener hat Cramer im letzten Jahr erfolgreich ausgebildet und damit die Teilnehmerzahl um 35 % gegenüber dem Vorjahr gesteigert. Damit geht es hoch auf Platz 3 der IPAF-Statistik in Deutschland.„Ein klasse Ergebnis“, verrät Geschäftsleiter Jan Schumacher stolz, „wenn man bedenkt, dass wir das mit nur einem Schulungszentrum erreicht haben“. Die Plätze eins und zwei werden von bundesweiten Anbietern belegt, die über bis zu 18 Schulungszentren in Deutschland verfügen, während Cramer sich auf NRW spezialisiert hat. Die meisten IPAF Bediener-Schulungen finden im hauseigenen Schulungszentrum in Hagen statt, auf Wunsch werden auch Schulungen beim Kunden vor Ort durchgeführt.Neben IPAF-Schulungen für Bediener von Arbeitsbühnen, bietet Cramer auch Einweiser-, Gabelstapler- und Hallenkran-Schulungen an. Ganz neu im Cramer Schulungsprogramm sind Teleskopstapler-Schulungen gemäß DGUV Grundsatz 308-009.Über IPAFDie International Powered Access Federation (IPAF) ist eine „Not-for-Profit“-Organisation, die weltweit den sicheren und effektiven Einsatz von Höhenzugangstechnik fördert. Das IPAF Schulungsprogramm für Bediener von Hubarbeitsbühnen ist durch den TÜV nach ISO 18878 zertifiziert und entspricht dem DGUV Grundsatz 308-008 (ehemals BGG 966).



Bildinformation: Praktischer Teil der IPAF-Bediener-Schulung bei Cramer Arbeitsbühnen in Hagen