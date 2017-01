Boxenstop! Auszeit schenken mit der ME TIME BOX

(fair-NEWS)

Entschleunigung ist ein wichtiger Vorsatz der Deutschen für 2017, raus aus dem Hamsterrad, rein in die Erholung. Wären da nicht die langen ToDo-Listen, Termine und der Alltagsstress. Relaxen ist im dicht gepackten Leben gar nicht so einfach. Wie gut, dass es ME TIME BOX gibt.ME TIME BOXEN sind kleine Auszeiten liebevoll verpackt für den Empfänger. Ob Frauen, Männer oder Geschäftskunden, jede Box ist für das Gegenüber und den Anlass richtig gepackt. Edle ME TIME BOXEN kommen ins Haus geflattert, die daran erinnern, eine Auszeit zu nehmen. Oben auf liegt ein „Do not Disturb-Schild“. Das erinnert Sie: Schild raus, Auszeit an, Erholung jetzt. So gelingt der Neujahrsvorsatz.Wer mehr delegieren möchte, bekommt von ME TIME BOX ebenfalls Unterstützung. Für Unternehmen bietet sich die Möglichkeit den ganzen Geschenkeservice für Mitarbeiter, Kunden, Jubilare, Geschäftspartner und Freunde zu übernehmen und entsprechend der Auftraggeber-Wünsche die ME TIME BOXEN zu bestücken. Auch das spart Zeit und hilft den stressigen Alltag zu entlasten.Egal, für welche Box man sich entscheidet, ein wichtiges Kriterium erfüllt jede ME TIME BOX: Die Andersartigkeit. Anders, als viele Werbegeschenk-Boxen, ist jede ME TIME BOX nach langen Überlegungen, Gesprächen mit Produktherstellern und dem Überprüfen der Qualität erst so zusammengestellt worden, wie die Kunden sie nun bekommen. Dabei unterstreichen die Inhaber Claus Biechele und Schirin Kazemi: „Unsere Kunden sind etwas Besonderes und haben es verdient, nur die besten Produkte von uns zu erhalten.“Mit so einer Auszeit im Alltag verschenken Sie mehr als eine Geste, Sie verschenken Wertschätzung, Zeit und bei dem Beschenkten ein gutes Gefühl etwas Besonderes zu sein.Weitere Infos auf www.metimebox.de