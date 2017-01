itelligence India ermöglicht der Shree Malani Group das Go-Live mit SAP S/4HANA

Pressemitteilung von itelligence AG

(fair-NEWS) itelligence India Software Solutions Pvt Ltd, SAP Platin-Partner, hat das erfolgreiche Go-Live von SAP S/4HANA® für die Shree Malani Group bekannt gegeben, ein führender Anbieter und der älteste Hersteller von Schlaflösungen in Indien.



Die Shree Malani Group stellt unter anderem hochwertige Schaumstoffe für einen sehr anspruchsvollen Markt her und musste in den Bereichen Transparenz, geschäftsbereichsübergreifende Warenverfolgung, manuelle Verfolgung von Seriennummern, Promotion- und Aktionsmanagement, manuelle Preisfindung, Bestandsaufbau und Wartungsfreundlichkeit, Debitorenbuchhaltung, Skonti, Zahlungsstrom, Kreditmanagement und Kreditkontrolle eine Reihe von Herausforderungen bewältigen. Dafür fehlte dem Unternehmen ein effizientes System.



Siddharth Malani, Geschäftsführer der Shree Malani Group: "Die Einführung von SAP S/4HANA hilft unserem Unternehmen, Preise und Rabatte zentral festzulegen, Einnahmeverluste zu stoppen und die Verkaufspreiskalkulation zu automatisieren. Unser Team kann Bestellprozesse jetzt transparenter und nachvollziehbarer gestalten und verfügt über eine höhere Bestandstransparenz über die Standortgrenzen hinweg. Auch Seriennummern lassen sich leichter verfolgen. Wir können Kreditprüfungen und -freigaben sowie das Skontomanagement künftig zentral abwickeln und das Retourenmanagement vereinfachen."



Die mit Hilfe der Variantenkonfiguration implementierte Lösung arbeitet mit ausgewählten Bedingungen und Verfahren von Stücklistenpositionen (BOM-Positionen). Diese Variantenkonfiguration umfasst die Serienfertigung von Baugruppen, standardisierte Prozessabfolgen im Rahmen eines Multi-Mix-Produktionsszenarios im betrieblichen Umfeld und das Handling Unit Management. itelligence India hat hierfür eine konsequente und umfassende Lösung realisiert.



Norbert Rotter, CEO der itelligence AG, erklärt: "Die Implementierung der neuesten SAP-Lösungen wie SAP S/4HANA ist für unseren Kunden und für uns ein großer Erfolg. Es ist eine spannende Erfahrung, ein SAP S/4HANA-Projekt jetzt erfolgreich verwirklicht zu sehen."



itelligence India bietet kundenorientierte SAP-Lösungen auf höchstem Niveau, wenn es um die Beratung zu SAP S/4HANA sowie um Implementierung, Cloud-Produkte und Application Management Services geht. Die Kunden profitieren von der technologischen Expertise, den kundenorientierten Kooperationsmodellen und den weltweiten Ressourcen, die itelligence bietet, und die zum erfolgreichen Go-Live für die Shree Malani Group beigetragen haben.



Sanjeev Deshpande, Geschäftsführer von itelligence India: "Wir haben wichtige SAP-Lösungen für die Shree Malani Group implementiert, darunter eine Variantenkonfiguration für Matratzen- und Multi-Mix-Produktionsszenarien im betrieblichen Umfeld des Unternehmens. In Zeiten, in denen sich Automatisierung unmittelbar auf die Qualität der Produkte und Dienstleistungen auswirkt, ist dies für das Unternehmen eine große Hilfe."

Shree Malani Foams Pvt. Ltd. wurde 2008 gegründet und stellt qualitativ hochwertige Polyurethan-Schaustoffe (PU-Schaumstoffe) her. Seit seiner Gründung setzt das Unternehmen modernste Technologien ein und stützt sich auf innovative Forschung. Aus dem Antrieb, neue und bessere Lösungen zu entwickeln, entstand eine der besten und modernsten PU-Schaumstofffabriken Indiens. Shree Malani Foams Pvt. Ltd. spielt vor allem dank der Qualität und Vielfalt seiner Produkte eine führende Rolle im indischen PU-Schaumstoffmarkt. Seine für technische und industrielle Anwendungen bestimmten Schaumstoffe sind bei verschiedensten Abnehmern und weiterverarbeitenden Betrieben gefragt, während der Breitenvertrieb der Möbel- und Matratzenschaumstoffe über einen extensiven Einzelhandelskanal organisiert wird. Im Interesse der Kundennähe verfügt das Unternehmen über ein landesweites Netz von Lagerstandorten und Regionalniederlassungen.

Über itelligence

itelligence ist als einer der international führenden IT-Komplettdienstleister im SAP-Umfeld mit mehr als 5.600 hochqualifizierten Mitarbeitern in 25 Ländern vertreten. Als SAP Business-Alliance-, SAP Global Hosting Partner, SAP zertifizierter Anbieter von Cloud Services und Application Management Services, SAP-Certified Provider of Hosting Services for SAP HANA® Enterprise Cloud sowie Platin Partner realisiert itelligence weltweit komplexe Projekte im SAP-Umfeld. Mit seinem umfassenden Leistungsspektrum - von der SAP-Strategie-Beratung, SAP-Lizenzvertrieb über selbstentwickelte SAP-Branchenlösungen sowie Application Management Services bis hin zu Hosting Services - erzielte das Unternehmen in 2015 einen Gesamtumsatz von 696,2 Mio. Euro. Für das renommierte Wirtschaftsmagazin "brand eins" gehört itelligence zu den besten Unternehmensberatern in Deutschland und ist von der Experton Group als SAP HANA Dienstleister Leader Germany 2016 ausgezeichnet worden.

