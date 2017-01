Vier Möglichkeiten, den Januar zu retten

(fair-NEWS)

Von all den Monaten im Jahr hat der Januar herzlich wenig zu bieten. Die Feierfestlichkeiten sind vorüber, der Weihnachtsbaum steht nicht mehr, das Glitzern ist verschwunden und vor einem liegen glanzlose, eiskalte, dunkle Wochen. Wenn Winterschlaf bis zum Frühling keine Option ist, gilt es Alternativen zu finden, um diese Zeit gut zu überstehen. MMD, führendes Technologieunternehmen und Markenlizenzpartner für Philips Monitore, hat vier Möglichkeiten parat, Januar in den besten Monat für Erledigungen zu verwandeln - und sich ruhigen Gewissens zu entspannen.1.Sichern Sie Ihre KommunikationAm Ende des Jahres hat jeder so viel um die Ohren, da konzentriert man sich mehr auf die dringenden Angelegenheiten. Januar ist eine ideale Gelegenheit, sich um die Sachen zu kümmern, die vorher gern vernachlässigt wurden. Wie zum Beispiel die Sicherheit im Büro zu verstärken. Ein oft unbeachtetes Risiko stellt die Webcam dar. Vielen Berufstätigen dient die Webcam als wesentliches Mittel, um mit Kollegen und Geschäftspartnern in Verbindung zu bleiben. Allerdings ermöglicht sie auch Hackern Einblicke ins Unternehmen. Wer sich Sorgen um die Sicherheit von Webcams macht, sollte sich die Philips Monitore mit versenkbarer Kamera anschauen. Sie kommt durch einfaches Draufdrücken zum Vorschein, wenn man sie bei Meetings benötigt, und lässt sich bei Nichtgebrauch einfach wieder im Displayrahmen verbergen.2.Wieder Filme anschauenJanuarabende bieten eine gute Gelegenheit, sich endlich mal alle Neuerscheinungen aus dem letzten Jahr anzuschauen. Mit den Curved-Displays in unterschiedlichen Größen, setzt MMD den Anwender ins Zentrum des Filmgeschehens (so dass man sogar vergessen kann, dass draußen Januar ist). Der 101,6 cm (40 Zoll) große Curved-Monitor Philips Brilliance BDM4037UW, zum Beispiel, das derzeit größte 4K-Curved-Display auf dem Markt, wölbt sich um das Sichtfeld des Nutzers.Der Abstand vom Auge zu den Kanten und zur Mitte des Bildschirms ist gleich. Dadurch müssen sich die Augen weniger an veränderte Sichtabstände anpassen und der Nutzer kann ein entspannteres und räumlicher wirkendes Betrachtungserlebnis genießen. Die durch DTS™-Technologie verbesserten integrierten Lautsprecher liefern zu den Bildern außerdem noch hochwertigen Sound.3.Erledigen Sie Ihre Januar-Einkäufe von zuhause ausDie Schlussverkäufe sind wohl einer der besten Gründe, Januar zu mögen. Und dank Online-Shopping ist es möglich, Jahresanfangsschnäppchen zu ergattern, ohne der Kälte und den Menschenmassen ausgesetzt zu sein. In diesem Jahr ist der beste Shopping-Assistent ein Display mit Ultra-Wide-Color-Technologie. Durch das breitere Farbspektrum gibt es beim Online-Shopping keine Ratespiele mehr: Käufer können die tatsächlichen Farben des Produkts sehen, bevor sie auf "kaufen" klicken, sei es Designermode oder eine neue Küche. Die Technik funktioniert durch Veränderungen der tatsächlichen Chemie des Panels, und nicht durch die Software. Sie ist in den 24- und 27-Zoll E-Line-Displays von MMD mit einer 16:9-Full-HD-Auflösung (1920 x 1080 Pixel) erhältlich sowie in UltraClear-4K-Displays mit einer Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln. Ultra-Wide Color ist ebenfalls hervorragend geeignet für aufstrebende Fotografen - und lange Januarabende sind die perfekte Gelegenheit zur Feinabstimmung von Fotos und grafischen Arbeiten!4.Nehmen Sie sich Zeit zum VerwöhnenJanuar mit seinem Neuanfangsgefühl ist der perfekte Monat um sich auf die Gesundheit und das Wohlbefinden zu konzentrieren. Es muss keine große Diät oder ein hartes Training sein. Man kann auch durch Anpassungen der Desktop-Geräte anfangen, sich um sein Wohlbefinden zu kümmern. Zum Beispiel kann man mit einem augenschonenden Monitor ermüdete Augen vermeiden und konzentriert bleiben. Die Philips Soft-Blue-Technologie neutralisiert schädliche blaue Lichtanteile, um eventuelle negative Auswirkungen auf die Sehkraft einzudämmen. Die SoftBlue Displays lenken die entsprechenden blauen Lichtwellen in ungefährlichere Bereiche um, ohne dabei die Farbtreue oder Helligkeit zu beeinträchtigen.Wenn man es richtig angeht, kann der Januar viel Gutes mit sich bringen. Dank einem hervorragenden Betrachtungserlebnis in puncto Farbdarstellung, Auflösung und stylischem Design, wird die Zeit bis zum Frühjahr superschnell vergehen!Mehr Informationen über Philips Monitore finden Sie hier: www.philips.com/monitors



