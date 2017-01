Das neue ausschreiben24.com geht an den Start

(fair-NEWS)

Einkaufen wird für Unternehmen noch einfacher: Die prego services GmbH hat ihre elektronische Ausschreibungslösung ausschreiben24.com komplett überarbeitet. Sie basiert jetzt auf der SAP-Anwendung Fiori / UI5 und bietet mit ihrer neuen Kachelstruktur ein noch besseres Benutzererlebnis. Vergleichbar einer Konsumenten-App können sich Einkäufer sofort intuitiv auf jedem beliebigen Endgerät zurechtfinden. Das Ergebnis ist eine spürbare Arbeitserleichterung und Zeitersparnis durch die Vereinfachung und Automatisierung alltäglicher Aufgaben."Einfache Dinge sollen auch einfach zu machen sein – von dieser Maxime haben wir uns bei der Entwicklung des neuen ausschreiben24.com leiten lassen", sagt Marcel Wendt, Fachbereichsleiter Logistik und Produktexperte für eSourcing bei der prego services GmbH. Trotz erweitertem Funktionsumfang können Einkäufer wie bei der Vorgängerversion in wenigen Schritten das gesamte Ausschreibungsverfahren elektronisch abwickeln. Alle Informationen wie der E-Mailverkehr mit den Bietern, Änderungen, Anlagen oder Ereignisse finden sich im System wieder und sind damit revisionssicher. Die Wertung eingehender Angebote erfolgt per Knopfdruck. Das sich häufig aus unterschiedlichen Formaten wie E-Mails, Excel-Tabellen, PDF- oder Word-Dokumenten ergebende Wirrwarr bei der Dokumentation gehört der Vergangenheit an."Mit SAP Fiori haben wir die ideale Basis für die Weiterentwicklung von ausschreiben24.com gefunden. Die übersichtliche neue Kachelstruktur gibt dem Nutzer gleich das Gefühl, sich in einer vertrauten App zu bewegen", erklärt Stefan Bartmann, bei der der prego services GmbH für die technische Umsetzung zuständig. Die Benutzerfreundlichkeit von Konsumenten-Apps in die Unternehmenswelt zu übertragen, ist eines der Hauptziele von SAP Fiori. Die Anwendung ist browser- und geräteunabhängig. Die Ansicht passt sich jeder Bildschirmgröße an.Bei der konkreten Ausgestaltung des neuen ausschreiben24.com hat die prego services GmbH auch die Bedürfnisse der bisherigen Nutzer berücksichtigt. So wurden zum Beispiel die Auswertungsmöglichkeiten auf deren Wunsch noch einmal erweitert. "Wir verstehen unsere Ausschreibungslösung als gemeinsame und offene Plattform. Für Anregungen und Kritik sind wir daher immer dankbar", sagt Marcel Wendt. Er ist davon überzeugt, dass es vor allem die Einkäufer selber sind, die Einkaufen auch in Zukunft einfacher machen können.Weitere Informationen zu ausschreiben24.com unter: www.ausschreiben24.com



Bildinformation: Das neue ausschreiben24.com: Einkäufer können sich sofort auf jedem beliebigen Endgerät zurechtfinden