Jörg Schmidt ist neuer Head of B2B PC DACH, Toshiba Europe GmbH

Pressemitteilung von Flutlicht GmbH

(fair-NEWS) Neuss, 10. Januar 2017 – Jörg Schmidt übernimmt ab sofort den Posten des Head of B2B PC, Digital Products & Services Company Central Europe, bei der Toshiba Europe GmbH in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In dieser Funktion wird er das Geschäftsfeld B2B PC bei Toshiba weiterentwickeln, die Bestandskunden ausbauen sowie das Neukundengeschäft in der DACH-Region maßgeblich vorantreiben.



„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe bei Toshiba“, betont Jörg Schmidt. „Mein Ziel ist es, das Geschäft mit Business-Notebooks von Toshiba im deutschsprachigen Raum deutlich zu steigern sowie die übergeordnete Verkaufsstrategie in der Region zu lokalisieren. Zudem möchte ich die Positionierung von Toshiba als zuverlässiger und vertrauensvoller Partner im Business-Umfeld weiterhin unterstreichen. Hier ist es mir vor allem wichtig, auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden, wie beispielsweise die zunehmende Verlagerung von Unternehmens-IT in die Cloud, einzugehen. Mit dem Ohr dicht am Markt lege ich ein besonderes Augenmerk auf passende mobile Business-Lösungen und umfassende Service-Leistungen, die wir gemeinsam mit unserem schlagkräftigen Partnernetzwerk anbieten. Gerade Zero Clients, mit denen wir auf die starke Nachfrage mobiler Kunden mit extrem hohen Sicherheitsanforderungen reagieren, zum Beispiel in der Finanz- und Versicherungsbranche sowie im Gesundheitswesen, spielen hier eine essenzielle Rolle.“



Der Diplomkaufmann (FH) verfügt über umfangreiche Branchen- sowie Marktkenntnisse im B2B PC-Geschäft mit Kunden jeder Größe. Bevor er zu Toshiba wechselte, war Jörg Schmidt lange Jahre bei Dell in verschiedenen Positionen tätig, zuletzt als Senior Sales Manager Acquisition Prefered Accounts / Large Institutions.

Über Toshiba

Die Toshiba Corporation, ein „Fortune Global 500“ Unternehmen, gliedert ihre hochentwickelten elektronischen und elektrischen Produkte und Systeme in drei Kerngeschäftsfelder: Energie, die den Alltag sicherer und sauberer gestaltet; Infrastruktur, die eine hohe Lebensqualität sicherstellt und Storage für die Stärkung der modernen Informationsgesellschaft. Getreu den Prinzipien des Leitgedankens der Toshiba Group, „Committed to People, Committed to the Future“, betreibt Toshiba ihr weltweites Geschäft und trägt dazu bei, eine Welt zu formen, in der Menschen überall als geschützte Gemeinschaft leben und sich wohlfühlen können.

Die Toshiba Corporation wurde 1875 in Tokio gegründet und umfasst heute ein globales Netzwerk aus 550 Unternehmen mit einem jährlichen Umsatz von über 50 Milliarden US-Dollar (5,6 Billionen Yen) und über 188.000 Mitarbeitern (Stand: 31. März 2016).

Die Toshiba Europe GmbH (TEG) mit ihrer Zentrale in Neuss, Deutschland, ist ein Tochterunternehmen der Toshiba Corporation, Tokio und Toshiba Lifestyle Products & Services Corporation, Tokio.



Weitere Informationen über die Digital Products & Services von Toshiba sind unter www.toshiba.de erhältlich. Reprofähige Bilddaten erhalten Sie auf Anfrage bei Flutlicht oder auf der Toshiba Homepage unter dem Link

http://de.press.toshiba.eu/de/lists/pr_list_image_library_products

Diese Pressemitteilung wurde über fair-NEWS veröffentlicht.

«Jörg Schmidt ist neuer Head of B2B PC DACH, Toshiba Europe GmbH»

Allersberger Straße 185G90403 NürnbergDeutschlandTelefon: 0911 474950Laura KochannekPressekontaktFlutlicht GmbHGila Griesbach / Laura KochannekAllersberger Str. 185 G90461 NürnbergTel.: 0911 / 47 49 5 - 0Fax: 0911 / 47 49 5 - 55toshiba@flutlicht.bizPermanenter Link zur Pressemitteilung