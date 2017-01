Michael Noll eröffnet neuen Onlineshop für Dekoration, Einrichtungsideen & Lifestyle

(fair-NEWS)

Eröffnung des neuen Onlineshops für Wohnaccessoires und MöbelNiederkrüchten – Das Unternehmen Michael Noll eröffnete im Frühjahr 2016 seinen eigenen Onlineshop. Erreichbar über die Webseite www.michaelnoll.de . Der neue Onlineshop ergänzt den seit Jahren bestehenden ebay Shop. Michael Noll bietet in seinem Sortiment verschiedene Rubriken an. Die Angebote sind klar gegliedert. Man findet die Bereiche Badezimmer, Beleuchtung, Küche, Lifestyle, Schlafzimmer, Textilien, Tierbedarf, Wohnen und die Fundgrube für manches Schnäppchen „Sale“. Es werden ausschließlich hochwertige Artikel der Marken Clayre & Eef, Colmore, Light & Living, 2Lif und der Eigenmarke Michael Noll angeboten. Das Besondere am Sortiment von Michael Noll ist, dass kaum Massenware zu finden ist und die Exklusivität der Wohnaccessoires und Möbel somit stets gewährt bleibt.Michael Noll – Das KonzeptMichael Noll, Inhaber von www.MichaelNoll.de , erklärt: „Wir haben mit dem Onlineshop einen modernen und sehr abwechslungsreichen Shop für jeden Geschmack geschaffen. Dank unserer ständigen Beobachtung des Modetrends ist unsere Ware stets dem aktuellen Geschmack und Trend angepasst.“ Das Hauptaugenmerk liegt auf der Zufriedenheit des Kunden. Der Versand erfolgt umgehend. Keine Bestellung verlässt das Lager später als 24 Stunden und zu 90% trifft die Ware nach weiteren 24 Stunden beim Kunden ein. Außerdem bietet das Unternehmen eine kostenfreie Lieferung ab 50€ Bestellwert an. Auch auf eine ökologische Verpackung wird geachtet. Michael Noll möchte soweit es geht auf Plastikverpackungen verzichten und nutzt als Dämmmaterial nur recycelte und geschredderte Pappe. Die Außenverpackung der Waren besteht zum größten Teil aus Pappe und Papier. Ein Punkt auf den Inhaber besonders stolz ist.Möbel & Wohnaccessoires – Das SortimentDas Unternehmen bietet Lampen und Lampenschirme in breiter Auswahl an. Exklusive und teils sehr extravagante Deckenlampen, Tischlampen und Stehlampen sind im Shop zu finden. Heimtextilien wie Wolldecken, Kissen und Tagesdecken werden in einem breiten Spektrum angeboten. Der festliche Tisch kann mit Weinkühlern, Sektkühlern, Kerzenständern und verschiedensten Aluminiumschalen aufs feinste gedeckt werden. Sehr bekannt für seine breite Auswahl an Badsets ist die Marke Clayre & Eef. Im Shop ist eine riesige Auswahl an Seifenspendern, Seifenschalen und weiteren Badaccessoires der holländischen Marke zu finden. Auch in der Küche kann man sich zukünftig tatkräftig ausleben. Vorratsgläser in besonderem Design, Tabletts und Etageren laden zur Gemütlichkeit in den eigenen vier Wänden ein. Für die modebewusste Dame liefert Michael Noll Schals und Handtaschen. Ein besonderes Augenmerk legt das Unternehmen auf dekorative Wanduhren in den verschiedensten Größen. Der Inhaber verspricht: „Mit unserem Unternehmen wollen wir zeigen, dass ein gutes Konzept nicht gleichbedeutend mit hohen Preisen ist. Hohe Qualität soll zu fairen Preisen angeboten werden und der Kunde soll zu 100% zufrieden gestellt werden.“Das bringt die ZukunftAb Februar 2017 wird auch erstmals die Eigenmarke erhältlich sein. Hier setzt die Firma ihr bisheriges Konzept fort und beginnt mit einer Auswahl an Deko-Schalen, Kerzenständern, Champagnerkühlern und Deko-Objekten aus Aluminium. Weiterhin wird auch bei der Eigenmarke auf exklusive Qualität und Exklusivität geachtet. Ganz wichtig soll hier die Preisgestaltung werden. Michael Noll möchte das Warensortiment der Eigenmarke zu nahezu unschlagbaren Preisen anbieten.Die Sparte Möbel soll in diesem Jahr ebenfalls wachsen. Bisher führt das Unternehmen nur einige wenige Tische. Zukünftig soll aber eine größere Auswahl an Esstischen, Stühlen, Kommoden und Schränken zu finden sein. Hier ist der Lieferant Colmore ein starker Partner an der Seite von Michael Noll. Die Marke steht für Luxus und exklusives Design.