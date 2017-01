Staatspreis Unternehmensqualität: Call for Entries - Mit den Besten messen

(fair-NEWS)

Alle Organisationen mit Schwerpunkt in Österreich haben noch bis 27. März 2017 die Chance, sich für den Staatspreis Unternehmensqualität zu bewerben. Die nationale Auszeichnung der besten Unternehmen Österreichs wird bereits zum 21. Mal vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft in Zusammenarbeit mit der Quality Austria vergeben. Die Preisverleihung findet am 31. Mai 2017 in Wien statt.Das Rennen um den Staatspreis Unternehmensqualität geht in die nächste Runde. "Jedes Unternehmen, das sich für den Staatspreis bewirbt, kann seine Stärken und Potenziale entdecken. Die Qualität von jedem teilnehmenden Unternehmen wird gesteigert und somit lohnt sich die Einreichung in jedem Fall", erklärt Konrad Scheiber, CEO von Quality Austria. Der Staatspreis Unternehmensqualität steht für ganzheitliche Spitzenleistungen, die durch die erfolgreiche Umsetzung von Excellence-Prinzipien erzielt werden. Studien belegen, dass mit der Unternehmensqualität auch der Unternehmenserfolg steigt: Gewinner eines Quality Awards konnten im Jahresdurchschnitt einen um 14 Prozent höheren Cashflow auf Investitionsbasis und eine um 49 Prozent höhere Unternehmensrendite erzielen sowie ihren geschaffenen Mehrwert pro Mitarbeiter um 24 Prozent erhöhen.Kategorien und EinreichkriterienUnternehmen und Organisationen haben bis 27. März 2017 die Möglichkeit, sich in fünf unterschiedlichen Kategorien für den Staatspreis Unternehmensqualität zu bewerben:- Großunternehmen (mehr als 250 Mitarbeiter)- Mittlere Unternehmen (51 bis 250 Mitarbeiter)- Kleine Unternehmen (5 bis 50 Mitarbeiter)- Non-Profit Organisationen- Organisationen, die vorwiegend im öffentlichen Eigentum stehenAlle nationalen und internationalen Unternehmen und Organisationen mit Schwerpunkt in Österreich können am Wettbewerb zum Staatspreis Unternehmensqualität teilnehmen. Exzellente Unternehmen haben Vorbildwirkung und tragen zur Standortsicherung bei - daher wird mit dem Staatspreis das Ziel verfolgt, die Unternehmensqualität und somit die Wettbewerbsfähigkeit möglichst vieler heimischer Organisationen zu verbessern. "Für Unternehmen ist die Einreichung eine echte Chance, um die Organisation weiterzuentwickeln und in eine positive Zukunft zu lenken. Die unabhängige Bewertung der Unternehmensqualität schafft zudem die Möglichkeit, sich mit den Besten zu messen", so Franz Peter Walder, Member of the Board der Quality Austria.Ermittlung der PreisträgerDie Unternehmensqualität wird im Rahmen eines Assessments nach dem EFQM Excellence Modell bewertet. Eine unabhängige Jury aus den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung ermittelt aus allen Einreichungen bis zu drei Finalisten pro Kategorie, die als exzellente Unternehmen Österreichs ausgezeichnet werden. Aus den Kategoriesiegern wird die beste Organisation gewählt, die den Staatspreis Unternehmensqualität gewinnt. Die Preisverleihung findet am 31. Mai 2017 in Wien statt.Informationen und Anmeldung: www.staatspreis.com



Bildinformation: Staatspreis-Gewinner 2016 (Bildquelle: © Quality Austria)