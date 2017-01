Neue Impulse für die Strategie von IT-Unternehmen auf dem 8. IT-Unternehmertag

(fair-NEWS)

Das Strategiethema beschäftigt alle IT-Unternehmer – sporadisch, denn im Tagesgeschäft geht die Strategie oft unter. Im Tagesgeschäft merkt man dann, dass die gewählte Strategie nicht mehr ganz so passt wie man es einmal festgelegt hat.Die Folge ist, dass nicht mehr alle an den vereinbarten Zielen arbeiten, ja Ziele konterkariert werden.Da sich die Märkte immer schneller massiv verändern besteht die Notwendigkeit Antworten auf die neuen Herausforderungen zu erarbeiten.Die Veränderungen zeigen sich in unterschiedlichster Weise, z.B.:* Cloudlösungen fordern die Softwareentwicklung heraus* Cloudlösungen „bescheren" neue Mitbewerber* Neue Geschäftsmodelle benötigen neue IT-Lösungen* Die Produktivität und die Kosten der Softwareentwicklung verlangt eine Beschäftigung mit dem Thema: near-shore, off-shore* Kunden haben zunehmend kleinere IT-Budgets* Der Personalmarkt wird immer kleiner durch die Demographie* Die Ansprüche guter Mitarbeiter verändern sich* u.v.m.Auf diese Herausforderungen müssen Antworten gefunden werden, um im Markt erfolgreich bestehen zu können. Grund genug sich mit anderen IT-Unternehmer auszutauschen.Also ein guter Grund sich als IT-Unternehmer auf dem 8. IT-Unternehmertag in Frankfurt inspirieren zu lassen und zu inspirieren.



