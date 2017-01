Jahresauftakt bei der Fonds Finanz – neue Veranstaltungen und zahlreiche Innovationen

(fair-NEWS)

München, 12.01.2017 – Nach einem erfolgreichen Jahresendgeschäft 2016 blickt die Fonds Finanz auf ein ereignisreiches neues Jahr. Nach aktuellem Stand wurde das Geschäftsjahr 2016 mit einem erneuten Umsatzrekord und deutlichen Gewinnen abgeschlossen. Diese solide Ausgangsbasis nutzt der Münchner Maklerpool, um sein Angebot für Vertriebs- und Produktpartner weiter auszubauen – mit vielen neuen Veranstaltungen und dem Start des Kundenbindungsprogramms „Three Circles“. Die KVK-Messe hingegen muss aufgrund von umfangreichen Baumaßnahmen im Congress Center Düsseldorf (CCD) in diesem Jahr pausieren.Die Geschäftsführung zeigt sich mit den Ergebnissen des letzten Jahres sehr zufrieden. „Das Jahresendgeschäft war noch erfolgreicher, als wir es erwartet hatten. Dank umfangreicher Investitionen in die Automatisierung unserer Prozesse konnten wir vor allem in der Sparte Sach so viele Anträge verarbeiten wie nie zuvor“, erklärt Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz. Da auch die anderen Sparten sehr gute Ergebnisse erzielt haben, erwartet der Maklerpool für das abgeschlossene Geschäftsjahr eine erneute Steigerung des Umsatzes (Vgl. 2015 114,8 Mio.) und deutliche Gewinne im einstelligen Millionenbereich.Diese solide Ausgangsbasis nutzt die Fonds Finanz für den weiteren Ausbau ihres Angebots. „Mit unserem Kundenbindungsprogramm ‚Three Cicles‘ starten wir auf der 11. MMM-Messe ein in unserer Branche einmaliges Konzept, mit dem wir unseren loyalen Vertriebspartnern gegenüber unsere Wertschätzung für ihre Leistung zum Ausdruck bringen“, erklärt Markus Kiener, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz. Das Programm startet offiziell am 28. März 2017, Vertriebspartner können jedoch schon jetzt Punkte sammeln. Je nach Status warten exklusive Prämien und Veranstaltungen.Neben dem neuen Kundenbindungsprogramm wird das Veranstaltungsangebot erweitert. So findet 2017 unter anderem ein Sachwerte-Tag statt und die 2016 erfolgreich getestete Tools-Roadshow wird in diesem Jahr in größerem Umfang angeboten. Ein weiterer Schwerpunkt der Veranstaltungen liegt im Bereich Investment. Neben einer Roadshow wird es Workshops zu aktuellen Themen geben.Nicht stattfinden wird 2017 dagegen die KVK-Messe in Düsseldorf, da umfangreiche Umbauarbeiten im Congress Center Düsseldorf (CCD) eine Ausrichtung der Messe unmöglich machen. „Die Entscheidung, eine so etablierte Messe wie die KVK-Messe abzusagen, ist uns nicht leicht gefallen“, erklärt Norbert Porazik. „Wir haben intensiv nach einem anderen Veranstaltungsort gesucht und alternative Konzepte geprüft. Da aber keines der durchgespielten Szenarien die Durchführung der Messe mit ihrem umfassenden Weiterbildungsangebot in der gewünschten Größe und Qualität erlaubt, haben wir uns dazu entschieden, eine Pause einzulegen und den weiteren Verlauf der Umbauarbeiten im CCD abzuwarten“, so Porazik weiter.Trotzdem bleibt die Fonds Finanz 2017 in der Region Köln/Düsseldorf mit Veranstaltungen präsent. So zum Beispiel mit der KV- & LV-Roadshow, die am 11. Mai 2017 in Köln Halt macht.Die beiden weiteren Messen in München und Berlin bleiben unverändert bestehen. Die 11. MMM-Messe findet am 28. März 2017 im MOC München statt, die 8. Hauptstadtmesse am 12. September 2017 im Estrel Hotel in Berlin. Für beide Messen ist die Registrierung für ein kostenfreies Messeticket bereits jetzt unter www.mmm-messe.de/anmeldung und unter www.hauptstadtmesse.de/anmeldung möglich.