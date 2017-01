(fair-NEWS)

Ab 28. Januar bezaubert Elena die Zuschauer des Disney Channels: Die brandneue Animationsserie ELENA VON AVALOR von Emmy-Gewinner Craig Gerber erzählt die Geschichten der ersten lateinamerikanischen Prinzessin, die mutig das Königreich Avalor und ihre Freunde beschützt. Die Folgen präsentiert der Disney Channel als deutsche Erstausstrahlung immer samstags und sonntags um 09.20 Uhr.Den Titelsong zur neuen Serie singt ebenfalls eine Powerfrau: Avelina Boateng. Die talentierte Schwester des deutschen Fußballnationalspielers Jérôme Boateng ist selbst großer Disney Fan und freute sich daher sehr, der Serie eine Stimme zu geben. „Familienzusammenhalt spielt in meinem Leben eine ganz große Rolle. Das liebe ich auch an Disney Filmen und war deshalb begeistert, den Titelsong für ELENA VON AVALOR singen zu dürfen. Seit ich denken kann, träume ich davon, mit Gesang und Tanz auf der Bühne zu stehen", schwärmt die 24-Jährige. „Elena ist auf jeden Fall ein Vorbild für alle Kinder, da sie für ihre Träume kämpft und die Dinge selbst in die Hand nimmt."Zum Inhalt:Nachdem Elena ihr magisches Königreich Avalor vor einer bösen Hexe gerettet hat, regiert sie das Land als Kronprinzessin, bis sie alt genug ist, Königin zu sein. Immer für ein Abenteuer bereit, beginnt sie auch zu verstehen, wie wichtig Freundschaft, Mitgefühl, Willensstärke und Teamwork für ihre neue Rolle sind. Unterstützung erhält die mutige Kronprinzessin von ihren Großeltern sowie ihrer neuen Freundin Naomi. Außerdem stehen ihr ihre kleine Schwester Isabel, ihre Freunde Mateo und Gabe, sowie ein Trio fantastischer Kreaturen und Wesen mit magischen Kräften zur Seite.Sendehinweis:ELENA VON AVALORDeutsche Erstausstrahlung, Start der neuen SerieSa., 28.01., um 09.20 Uhr, immer samstags und sonntags



Bildinformation: ELENA VON AVALOR als deutsche Erstausstrahlung ab 28. Januar im Disney Channel