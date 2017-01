Model Pool: Deutschlands älteste Modelagentur zieht für 2016 eine positive Resonanz

(fair-NEWS)

Die älteste Model Agentur Deutschlands Model Pool International Model Management GmbH schaut zufrieden auf 2016 zurück. Die renommierte Düsseldorfer Modelagentur wickelte auch im vergangenen Jahr wieder zahlreiche interessante Aufträge im Bereich Mode und Werbung ab. Hochwertige Katalogshootings und Modekampagnen für deutsche und ausländische Modehersteller sowie regelmäßige Fotoproduktionen für Großkunden wie internationale Kaufhäuser wurden von Model Pool mit Models ausgestattet. Auch die neuen Märkte wie E-Commerce und massive Discounter Werbung wurden von der seit 1978 in Düsseldorf ansässigen Agentur gedeckt.Die Male und Female Models von Model Pool wurden nicht nur für Fotoshootings, sondern auch für zahlreiche TV Produktionen eingesetzt. Werbefilme für Wilkinson, Hanuta, Fielmann, Henkel Sekt und viele andere große Marken sind das Ergebnis des starken Einsatzes der Booker der Düsseldorfer Agentur. Auch bunte Shows und Präsentationen auf Fashion- und Schuhmessen, Store-Eröffnungen und Mode-Events sind ohne Modelle von Model Pool in Düsseldorf, Köln, Essen und anderen Städten Deutschlands nicht denkbar. Durch die jahrzehntelange Erfahrung, die vielseitig strukturierte Kartei und einen besonders persönlichen Service ist Model Pool GmbH für viele Stammkunden zweifellos die beste Modelagentur Deutschlands.Die perfekte Ergänzung der klassischen Modelkartei durch Best Ager, Models mit Tattoos, Fitness-Models & Hand-und Fußmodels ermöglicht es Model Pool ihre Kundschaft stets zufriedenzustellen und die ausgefallensten Anfragen perfekt zu bedienen. Die seit 8 Jahren bestehende Kids Division Model Pool Kids & Young Actors ist inzwischen die erfolgreichste Kindermodelagentur in NRW und bildet eine einmalige Symbiose mit der Vermittlung von erwachsenen Profi Models. Gerade Großkunden sehen einen großen Vorteil darin, Modelle verschiedenen Alters aus einer Quelle ihres Vertrauens buchen zu können.Model Pool International, die älteste Modelagentur des Landes, Pionier des deutschen Modelwesens, ist sicherlich auch ein über die Grenzen bekanntes Düsseldorfer Agentur-Markenzeichen. Vor diesem Hintergrund hält es Torsten Fuhrberg, der seit über 30 Jahren die Traditionsagentur leitet, für enorm wichtig, besonders die Düsseldorfer Labels, Jungdesigner und Marken zu unterstützen. Ein Grund mit, weshalb Model Pool sich auch als Mitglied im Fashion-Net-Network in Düsseldorf engagiert. Partner von Model Pool sind aber auch die AMD Düsseldorf und weitere Mode-Institutionen der Landeshauptstadt.Auch in 2017 können Kunden, Models und Freunde der "berühmten" Düsseldorfer Modelagentur sich auf die große ModelNight von Model Pool freuen. Diese außergewöhnlichen jährlichen Events sind ein fester Bestand der bunten Eventindustrie der Stadt Düsseldorf geworden und ziehen zahlreiche Prominente aus Fashion, Sport, Musik, Showbusiness & Presse an. Auch in diesem Jahr erwarten die Model Pool Party-Gäste ausgefallene Designershows, internationale Music-Acts und aufregende Stars.Model Pool International schaut positiv und erfolgsorientiert in das neu angefangene Jahr und wünscht seinen Kunden, Partner und Freunden nur das Beste für 2017! Mit ihren hochwertigen internationalen Models, einem fast 40-jährigen Know-How und einer aktiven Nutzung aller modernen Social Media Services ist die älteste und wahrscheinlich auch bekannteste Modelagentur Deutschlands ein idealer Partner für Mode, Werbung & Business.



Bildinformation: Model Pool: Deutschlands älteste Modelagentur zieht für 2016 eine positive Resonanz