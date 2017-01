Ein Winterurlaub auf Fischland-Darß-Zingst macht glücklich und gesund

(fair-NEWS)

Warum den Altjahres-Urlaub in der Südsee verbringen, wenn der Winter an der Ostseeküste so magisch und einzigartig ist? Strandwanderungen, wilde Natur, Wellness und gutes Essen sind die besten Zutaten für einen erholsamen Winterurlaub auf Fischland-Darß-Zingst.Sommer an der Ostsee kann jeder. Doch das wahre Ostsee Highlight gibt es im Winter zu erleben. Wenn Wind und Kälte die Seebrücken in mystische Eisfiguren verwandeln, eine Strandwanderung aufregender wird als eine Ski-Abfahrt und der anschließende Saunagang sich wie ein Jungbrunnen anfühlt – dann ist Urlaubsfeeling für Seele und Körper angesagt. In wind- und wetterfester Kleidung genießen jährlich viele Auszeit-sucher hier die kalte Jahreszeit. Ein Spaziergang im größten Nationalpark an der deutschen Ostsee oder entlang der endlos langen Strände und Promenaden belebt nicht nur die Atemwege und das Immunsystem, sondern sorgt nachweislich für tiefe Zufriedenheit und ein inneres Wohlgefühl. Von Hektik kann auf Fischland-Darß-Zingst im Winter nicht die Rede sein.Acht Wellnesshotels mit hervorragenden Restaurants verwöhnen Gäste, die dem stressigen Alltag entfliehen wollen:Strandhotel Fischland & Strandhotel Dünenmeer in DierhagenOstseehotel DierhagenRomantikhotel Namenlos & Fischerwiege in AhrenshoopHotel THE GRAND AhrenshoopSteigenberger Strandhotel ZingstWellnesshotel Meerlust ZingstHotel Vier Jahreszeiten ZingstWie sieht also ein perfekter Winter-Wellnesstag auf dem Darß aus:1. Schlafen Sie lange aus und genießen ein ausgiebiges Hotelfrühstück.2. Ziehen Sie sich warm an und unternehmen eine Strandwanderung, z.B. mit Abstecher zum Weststrand oder Leuchtturm Darßer Ort.3. Pausieren Sie unterwegs und genießen Sie ein leckeres Essen, heißen Tee oder Kuchen in einem Café Restaurant.4. Kehren Sie ins Hotel zurück und lassen sich in der Sauna neue Lebensgeister einhauchen. Dazu eine entspannende Massage?5. Lassen Sie den Abend bei einem gemütlichen Abendessen mit einem guten Glas Wein ausklingen.Gute Reise und glückliches Entspannen!