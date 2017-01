(fair-NEWS)

Chany Dakota und Joely White haben nicht nur den Hashtag „siblinggoals“ neu definiert, sie haben auch das Herz am rechten Fleck: Die beiden musical.ly-Größen veranstalten ein Charity Meet and Greet auf der Eisbahn des MyZeil Frankfurt. Die Erlöse aus den Eintritts¬geldern kommen komplett der „Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Hessen e.V.“ zugute. Zwei Euro kosten die Tickets für die Schlittschuhbahn, wer möchte, kann aber gerne mehr in die Spendenbox werfen. Auch für die schlittschuhlosen Eiskunstläufer ist gesorgt: Für 3,50 Euro können Exemplare in den verschiedensten Größen ausgeliehen werden. Wem die Finger und der Hals zu kalt werden, der kann sich mit heißen Getränken an der Bar versorgen.Chany und Joely werden in gekonnter Manier für jede Menge Unterhaltung sorgen und auch selbst über das spiegelnde Nass der höchsten Eislaufbahn in Frankfurt schlittern. Außerdem werden natürlich Fotos en Masse geknipst – vielleicht entsteht dabei ja auch der ein oder andere musical.ly-Clip. Die Spenden werden nach der Veranstaltung um 20:00 Uhr übergeben.



Bildinformation: Charity on Ice