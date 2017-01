Exklusiv bei CRC: Perma-LockÃ® : NSF-Sicherheitssprühkopf

Pressemitteilung von CRC INDUSTRIES DEUTSCHLAND GMBH

Vermeidet Verunreinigung von Lebensmitteln

(fair-NEWS) CRC Industries hat die Produktlinien im Bereich Lebensmitteltechnik überarbeitet. Im Bereich der NSF H1-registrierten Schmierstoffsprays steht ab sofort mit Perma-Lock® ein neuer Sicherheitssprühkopf zur Verfügung.

Das fest integrierte Sprührohr kann nicht abfallen. Einer potenziellen Verunreinigung von Lebensmitteln im Produktionsprozess wird somit bestmöglich vorgebeugt.



Der Vorteil für die lebensmittelverarbeitenden Betriebe: Das Risiko eines kostenintensiven Produktionsstillstandes oder Produktrückrufes durch verlorene Spraykappen oder Sprühröhrchen ist nahezu ausgeschlossen.



Zusätzlich ist der Komfort-Sprühkopf mit 2-Wege-Sprühsystem für flächiges und punktgenaues Sprühen sowie mit einer komfortablen Anti-Rutsch-Druckfläche ausgestattet.



Mit Perma-Lock® sind alle NSF H1 registrierten Schmierstoffsprays von CRC ausgestattet. CRC Industries hat die Produktlinien im Bereich Lebensmitteltechnik überarbeitet. Im Bereich der NSF H1-registrierten Schmierstoffsprays steht ab sofort mit Perma-Lock® ein neuer Sicherheitssprühkopf zur Verfügung.Das fest integrierte Sprührohr kann nicht abfallen. Einer potenziellen Verunreinigung von Lebensmitteln im Produktionsprozess wird somit bestmöglich vorgebeugt.Der Vorteil für die lebensmittelverarbeitenden Betriebe: Das Risiko eines kostenintensiven Produktionsstillstandes oder Produktrückrufes durch verlorene Spraykappen oder Sprühröhrchen ist nahezu ausgeschlossen.Zusätzlich ist der Komfort-Sprühkopf mit 2-Wege-Sprühsystem für flächiges und punktgenaues Sprühen sowie mit einer komfortablen Anti-Rutsch-Druckfläche ausgestattet.Mit Perma-Lock® sind alle NSF H1 registrierten Schmierstoffsprays von CRC ausgestattet.

Bildinformation: Mit Perma-Lock® sind alle NSF H1 registrierten Schmierstoffsprays von CRC ausgestattet.

Als einer der weltweit führenden Hersteller chemischer Spezialprodukte für die Wartung und Instandsetzung in der Industrie, dem Handwerk und in der Elektronik hat sich CRC INDUSTRIES längst einen Namen gemacht.

In den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen des Unternehmens entstehen leistungsfähige Produkte, welche auf die spezifischen Anforderungen in der Praxis ausgerichtet sind. CRC INDUSTRIES produziert und vertreibt ein breites Sortiment an chemischen Spezialprodukten. Die Produktion, für Europa im belgischen ZELE beheimatet, ist nach DIN ISO 9001:2008 zertifiziert

Sie garantiert gleichbleibend hohe Qualität.

Seit 1992 hat die CRC INDUSTRIES DEUTSCHLAND GmbH den Sitz im badischen Iffezheim. Dort befindet sich das moderne Industrie- und Distributionszentrum mit dem Zentrallager für den deutschsprachigen Raum. Dies garantiert eine schnelle, flexible Logistik und die Verfügbarkeit der Produkte.

Das Unternehmen ist Teil des Weltkonzerns CRC INDUSTRIES INC.

Zwei Produktionsstätten in Belgien und UK, sowie sechs eigenständige Tochtergesellschaften kümmern sich in Finnland, Frankreich, Deutschland, Spanien, Schweden und Großbritannien um die europäischen Geschäfte. Alle anderen europäischen Länder decken nationale Händler ab.

Komplettes Produktsortiment an chemischen Hilfsmitteln

Reiniger, Schmiermittel, Korrosionsschutzmittel, Farben und viele andere Problemlöser - bei CRC findet jeder das passende Hilfsmittel für die spezifische Aufgabenstellung. Verschiedene Produktlinien decken heute die einzelnen Marktsegmente im Bereich Automobil und Industrie ab. Unter dem Markennamen KONTAKT CHEMIE nennt das Unternehmen die europaweit führende Marke bei Elektroniksprays sein Eigen.

Der Name SERVISOL steht seit Jahren für hochwertige technische Sprays und Spezialprodukte im Bereich der Kunststoff-Verarbeitung sowie dem Werkzeug- und Formenbau. Sie reiht sich nahtlos in das CRC-Produktsortiment ein.

«Exklusiv bei CRC: Perma-Lock® : NSF-Sicherheitssprühkopf»

Südring 976473 IffezheimDeutschlandTelefon: 07229-303-209Stefanie JungCRC INDUSTRIES DEUTSCHLAND GMBHSüdring 976473 Iffezheimstefanie.jung@crcind.com07229-303-209Publiziert durch PR-Gateway.de.Permanenter Link zur Pressemitteilung