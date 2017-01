EXHIBITION ON SCREEN präsentiert "ICH, CLAUDE MONET" im Kino

(fair-NEWS)

Seventh Art Productions präsentiert mit EXHIBITION ON SCREEN in 2017 die Kunstfilmreihe des preisgekrönten Regisseurs Phil Grabsky. Nehmen Sie Platz in der ersten Reihe vor den größten Kunstschätzen der Geschichte. Erleben Sie Kunst, wie Sie sie noch nie zuvor gesehen haben. Ab dem 19. Februar 2017 startet diese grandiose Filmreihe mit der überraschend enthüllenden Biografie "ICH, CLAUDE MONET" in 40 deutschen Städten.Monet gilt als Vater des Impressionismus. Sein Werk "Impression, Sonnenaufgang" von 1872 gab der gesamten Bewegung ihren Namen. Basierend auf mehr als 2.500 Briefen von Monet, ermöglicht Regisseur Phil Grabsky mit "ICH, CLAUDE MONET" brandneue Perspektiven auf einen der vielleicht beliebtesten Maler weltweit.Durch seine über 2.500 Briefe spricht Monet zu uns und gewährt uns somit tiefe Einblicke in die Abgründe seiner Seele und entblößt diese. Wir erfahren so die fesselnde Lebensgeschichte eines Mannes, der hinter seinen farbintensiv strahlenden Bildern unter schweren Depressionen, Selbstmordgedanken und Einsamkeit litt. So schrieb er in einem seiner Briefe: "Die Zukunft scheint sehr düster. Zweifel haben mich überkommen. Ich glaube, ich bin verloren. Ich bin kein guter Maler. Ich möchte nicht, dass man mich mit den großen, alten Meistern vergleicht."Monet war ständig auf der Suche: nach dem richtigen Motiv, dem passenden Licht, dem Leben an sich - eine schier endlose Suche. Er schrieb: "Mein Kopf zerspringt. Ich möchte alles malen." Und das tat er dann auch. Von Getreideschobern über die Damen im Garten bis hin zu den wundervollen Seerosenbildern aus seinem eigenen Garten in Giverny."ICH, CLAUDE MONET" ist der grandiose Auftaktfilm der vierten Saison von EXHIBITION ON SCREEN in Deutschland. Ab dem 19. Februar ist die Dokumentation in über 40 Städten in den deutschen Kinos zu sehen, bevor diese weltweit in 48 Ländern anläuft.Produzent Phil Grabsky nimmt uns in der vierten Staffel wieder mit auf eine filmische Reise, durch die Kameralinse Kunst ganz neu zu entdecken und so neue Eindrücke und Erkenntnisse über die Künstler zu erlangen. Erleben Sie diese großartigen Perspektiven auf Kunstschätze unterschiedlicher Strömungen und Epochen, von Monet über Bosch bis zu Michelangelo und den Amerikanischen Impressionisten, in perfektem HD und brillantem 5.1. Surround Sound. Lassen Sie sich verzaubern und begeistern für Kunst, wie Sie diese noch nie erlebt haben!Dabei gewährt uns Phil Grabsky nicht nur einen Blick auf die Werke, sondern schaut hinter die Kulissen: Was erzählt das Kunstwerk über den Künstler und die Epoche, in der es geschaffen wurde? Und woher nahm der Künstler seine Inspiration? Exklusiv produziert für die große Kinoleinwand, nimmt EXHIBITION ON SCREEN Sie mit auf eine Reise zu den Entstehungsorten großer Gemälde und Kunstwerke und lässt Sie tief eintauchen in die Gedankenwelten der Künstler.Seventh Art präsentiert "EXHIBITION ON SCREEN" in englischer Originalfassung mit deutschen Untertiteln ab dem 19. Februar 2017 unter anderem in den Kinos der Yorck Gruppe Berlin, vielen Cineplex Kinos, Kinopolis sowie in ausgesuchten Art House Kinos in Deutschland.Informationen zu Kinos, Vorführzeiten und Ticketpreisen unter<a href="www.exhibitiononscreen.com/de-de">www.exhibitiononscreen.com/de-de</a> und <a href="www.facebook.com/exhibitiononscreen.deutsch">facebook.com/exhibitiononscreen.deutsch</a>EXHIBITION ON SCREEN: Ein Fest für Kunstliebhaber und alle, die Kunst neu entdecken wollen!Diese kommenden EXHIBITION ON SCREEN Kunstfilme der Saison 2017 sollten Sie nicht verpassen:"DIE WUNDERSAME WELT DES HIERONYMUS BOSCH", Kinostart: 19. März 2017Nach 500 Jahren schockieren und faszinieren die Gemälde von Hieronymus Boschs bis heute. Tauchen Sie ein in die blühende Fantasie eines wahren Visionärs. "DIE WUNDERSAME WELT DES HIERONYMUS BOSCH" kreist um die vielfach gefeierte Ausstellung "Jheronimus Bosch - Visions of Genius" im Het Noordbrabants Museum in Südholland, die fast eine halbe Million Kunstfreunde aus aller Welt anzog."DER KÜNSTLERGARTEN: DER AMERIKANISCHE IMPRESSIONISMUS", Kinostart: 21. Mai 2017Der Amerikanische Impressionismus orientierte sich an französischen Vorbildern wie Renoir und Monet, ging jedoch schon bald seine eigenen Wege. Die Geschichte ist eng verknüpft mit der Liebe zu Gärten und dem Wunsch, die Natur inmitten der schnellen Urbanisation des Landes zu bewahren. Der Film basiert auf der immens populären Wanderausstellung "The Artist"s Garden: American Impressionism and the Garden Movement, 1887-1920", gedreht in Ateliers, Gärten und an wohlgehüteten Originalschauplätzen im Osten der USA, Großbritannien und Frankreich."MICHELANGELO: LIEBE UND TOD", Kinostart: 18. Juni 2017Basierend auf der glorreichen Ausstellung in der National Gallery of London, bietet dieser Film eine vollständige und frische Sicht auf die Biografie von Michelangelo, der gemeinsam mit Leonardo da Vinci als einer der bedeutendsten Künstler der italienischen Hochrenaissance gilt.EXHIBITION ON SCREEN wird in Deutschland präsentiert von Starlounge GmbH, Berlin.MONET IN POTSDAMPotsdams neues Kunstmuseum, das Museum Barberini, zeigt vom 23. Januar bis zum 28. Mai 2017 insgesamt 41 Werke von Monet sowie weitere Meisterwerke der großen impressionistischen Maler, wie Renoir und Caillebotte, in der Ausstellung: Impressionismus. MONET IN POTSDAMPotsdams neues Kunstmuseum, das Museum Barberini, zeigt vom 23. Januar bis zum 28. Mai 2017 insgesamt 41 Werke von Monet sowie weitere Meisterwerke der großen impressionistischen Maler, wie Renoir und Caillebotte, in der Ausstellung: Impressionismus. Die Kunst der Landschaft



