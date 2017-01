Truckseven - die Software für lückenlose Sendungsverfolgung von Cardseven

(fair-NEWS)

Cardseven präsentiert das Telematiksystem Truckseven und bezeichnet dieses selbst als Meilenstein in der Firmengeschichte.Truckseven reduziert den internen Aufwand samt Papierverbrauch, verringert die Kundendienstanrufe und bietet eine Übersicht aller aktiven Fahrzeuge inklusive Sendungstatus.Außerdem verbessert Truckseven die Transparenz der Sendungsverfolgung sowie die Planbarkeit der Aufträge.Claudia Dallinger von Cardseven erklärt den Ablauf: Die Tourdaten werden nach der Beladung via WLAN oder UMTS in das mobile Datenerfassungsgerät geladen. Während der Tour kommuniziert TRUCKSEVEN per UMTS online mit dem Track & Trace Server. Sollte es zu einem Verbindungsabbruch kommen, werden die Daten nach erneutem Verbindungsaufbau umgehend wieder empfangen bzw. gesendet. Die GPS Position wird dabei ständig mitgeloggt.TRUCKSEVEN ist eine auf JAVA entwickelte Applikation und läuft auf allen Android tauglichen mobilen Handcomputer.Auch bei der Hardwarebeschaffung steht Ihnen Cardseven mit einem riesen Angebot an passenden Lesegeräten zur Verfügung.Voraussetzungen sind neben einem Barcodescanner, UMTS und GPS Funktionalität. Die Hardware sollte der Arbeitsumgebung entsprechend robust und eine Schutzklasse für industrietauglichen Einsatz besitzen. Eine Tastatur ist nicht unbedingt notwendig und von der Anwendung abhängig. Für den Einsatz in Fahrzeugen ist eine KFZ Halterung erforderlich.Cardseven ist dem Ziel, als Komplettanbieter in der Auto-ID-Branche aufzutreten, wieder ein großes Stück näher gekommen, denn passende Hardware, Kompetente Beratung und technischen Support bietet Cardseven bereits seit vielen Jahren an.Weitere Infos finden Sie unter www.cardseven.at



Bildinformation: Truckseven by Cardseven