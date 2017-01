Ein von StoreVan ausgestatteter Renault Trafic für die Branche Ofenbau.

(fair-NEWS)

Die dauerhafte Ausstattung einer mobilen Werkstatt zur Optimierung der Arbeitsabläufe am Ort für Handwerker, Techniker, Installateure, usw. fordert, dass StoreVan sein Sortiment stets aktualisiert, um sich nicht nur auf dem Laufenden zu halten, sondern auch um Sonderlösungen nach den spezifischen Kundenanforderungen zu entwickeln. StoreVan hat das Ziel, seine Kunden beim Erlangen einer höchstmöglichen Wertschöpfung zu unterstützen. So ist die führende italienische Marke StoreVan – Spezialist in der Fahrzeugeinrichtung für leichte Nutzfahrzeuge – das Symbol für Innovation, Qualität und Flexibilität auf dem Markt geworden.Auch in diesem Fall wurde eine Lösung konzipiert, die an den sich perfekt an die Kundenanforderungen anpasst. Ein Renault Trafic L2H1 wurde für einen Techniker aus der Branche Ofenbau in eine mobile Werkstatt umgebaut http://tiny.cc/qcffiy . Zuerst wurde der komplette Laderaum des Transporters mit doppelwandigen Schutzpaneelen und einer Multiplexbodenplatte verkleidet. Zugleich dient diese Verkleidung als Grundlage zur Verankerung von Regalen und Modulen. Auf der linken Seite ist ein modulares Regalsystem komplett mit Schublade, Kofferauszügen für Werkzeugkoffer, Wannen mit Trennwänden, Behälter, Staufächern mit Klapptür, um die unterschiedlichen, von dem Anwender benötigten Werkzeuge ordentlich aufzubewahren. Die Traverse mit Zurrgurt garantiert dass voluminöse Materialien und Geräte sicher transportiert werden können. Die Einrichtung besteht aus herausnehmbaren Ordnungsmodulen, die die Flexibilität und die Mobilität beim Service vor Ort erhöhen.Mit einer Fahrzeugeinrichtung der Marke StoreVan sind Sie und Ihr Werkzeug sortiert und organisiert. Für weitere Informationen klicken Sie hier. http://tiny.cc/fiiciy Agentur:



Bildinformation: Einrichtungsbeispiel für Ofenbautechniker