Heilbronn, 12. Januar 2017Nützliche Informationen zum Masterstudium an der <a href="https://www.ggs.de/">German Graduate School of Management and Law</a> (GGS) erhalten die Besucher des Infoabends am 26. Januar 2017 in Heilbronn. Der persönliche Erfahrungsaustausch steht dabei wie in den berufsbegleitenden Studiengängen der innovativen Business School im Mittelpunkt.Wissenstransfer in die PraxisDank Wochenendformat und individueller Betreuung können Beruf und Studium an der GGS unter einen Hut gebracht und der nächste Karriereschritt angestrebt werden. Neue Lernformate wie das Real-Life-Learning, Praxisnähe und international renommierte Dozenten machen das Studium an der GGS zu etwas Besonderem. Die Studierenden lernen anhand von Fragestellungen und Aufgaben der eigenen Berufspraxis, profitieren von konstruktiven Diskussionen und erweitern dabei ihr berufliches Netzwerk.Am Infoabend stehen von der GGS-Fakultät Kai Förstl, Akademischer Direktor M.Sc. in Management, Gerd Hahn, Professor für Operations Management und Prozessinnovation, sowie Martin Schulz, Akademischer Direktor LL.M. in Business Law, für ausgiebige Gespräche zur Verfügung. Unterstützt werden sie von Studierenden und dem Team der Studienberatung. Der GGS-Infoabend beginnt am Donnerstag, 26. Januar 2016, um 19:00 Uhr. Veranstaltungsort ist das GGS-Gebäude auf dem Bildungscampus der Dieter Schwarz Stiftung, Bildungscampus 2, 74076 Heilbronn (Zufahrt über Dammstraße 1).Die Anmeldung zum Master-Infotag erfolgt bei Sabine Bangert von der Studienberatung telefonisch unter 07131 645636-23, per E-Mail an sabine.bangert@ggs.de oder über das Online-Anmeldeformular auf <a href="https://www.ggs.de/events/anmeldung-infotage/">www.ggs.de/infotag</a>.



