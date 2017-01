Über Luther, den Wachstumskurs der Kirche und mehr Theologieeffizienz

(fair-NEWS)

Rothenburg ob der Tauber. „Alles in Luther“, sagen sich Dr. Karl-Heinz Röhlin, u.a. früher Regionalbischof in Nürnberg, und Religionslehrerin Ruth Röhlin (Klavier) und betätigen sich als kabarettistische Lutherforscher. Zu erleben sind sie in ihrer neuen Profession am Freitag, 27. Januar, 19.30 Uhr im Wildbad Rothenburg.In ihrem Programm "Alles in Luther" präsentieren die Röhlins Topaktuelles wie die Tagebücher der Katharina von Bora. Außerdem verteidigen sie den Zölibat und beleuchten das Geschäft mit dem Ablass.Als Manager von „Reformation power“ verlieren die kabarettistischen Lutherforscher den religiösen Markt natürlich nicht aus dem Blick. Im Gegenteil: Ihre Vorschläge bringen die Kirche auf Wachstumskurs und steigern sogar die Theologieeffizienz.Eintritt: 8€; Kartenreservierung: kultur@wildbad.de; oder telefonisch: 09861-977-0.



Bildinformation: Alles in Luther - Kabarett mit Ruth und Karl-Heinz Röhlin. Foto Kraus