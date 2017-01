BAU 2017, 19. Januar, 13:45 Uhr Vortrag: PMG Geschäftsführer Stefan Finkenzeller über die Herausforderungen der Baustelle der Zukunft

(fair-NEWS)

München, 11. Januar 2017. BIM ist zweifelsohne das Nonplusultra bei Planung, Ausführung und Bewirtschaftung von Gebäuden. Aber wie lässt sich sein gewaltiges Potenzial noch besser ausschöpfen? Stefan Finkenzeller, Mitgründer und Geschäftsführer der Münchner PMG Projektraum Management GmbH, skizziert in einem Vortrag am 19. Januar auf der Bau 2017 Lösungen für das Teamwork und eine damit verbundene effiziente Kommunikation über alle Ebenen am Bau.In seiner Rede mit dem Titel „Herausforderungen bei der Zusammenarbeit auf der Baustelle der Zukunft?“ wird Stefan Finkenzeller insbesondere auf organisatorische Maßnahmen zur Fehler- und Kostenreduktion durch Workflows in BIM-Projekten eingehen. Dazu gehört z. B. das Vorziehen der Abstimmung und Kommunikation aller Projektbeteiligten gleich in die anfänglichen Bauphasen eines Projekts. Der Vortrag zeigt, wie sich die daraus ergebenden neuen Herausforderungen mithilfe leistungsstarker Projekt-Kommunikations-Management-Systeme (PKMS) effizient bewältigen lassen.Die Rede des PMG Geschäftsführers ist Teil des Forums „Digitale Transformation des Baubetriebs – Best Practice und Zukunftstrends“ der Open Experience GmbH. Die Veranstaltung will die aktuelle Forschung und Entwicklung im Bereich Digitalisierung des Baubetriebs mit den Erfahrungen und Anforderungen aus der Praxis in einer gemeinsamen Diskussion zusammenzubringen.Der ReferentGemeinsam mit Mike Riegler gründete Stefan Finkenzeller die PMG Projektraum Management GmbH. Er leitet das Entwicklungsteam für die eProjectCare Plattform auf Software-as-a-Service-Basis für den revisionssicheren Austausch und das Vorhalten sensibler Daten aller Art. Zuvor war Stefan Finkenzeller viele Jahre als Chief Information Security Officer für die BayernLB tätig. Er schreibt regelmäßig als Autor für renommierte IT-Fachzeitschriften.Auf einen Blick: Stefan Finkenzeller: „Herausforderungen bei der Zusammenarbeit auf der Baustelle der Zukunft“ Forum „Digitale Transformation des Baubetriebs – Best Practice und Zukunftstrends“ Donnerstag, 19. Januar, ab 10 Uhr, Halle C3 Bau-IT, Raum C 31. Anmeldung erforderlich unter



