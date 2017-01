(fair-NEWS)

Buxtehude, 12. Januar 2017. Unter der Adresse www.nextstation.online entsteht zur Zeit eine internationale Fahrplanauskunft für Bahnverbindungen. Das besondere an der Seite: Die gefundenen Verbindungen der Fahrplansuche werden dabei als sogenannter „Grafischer Verbindungsfahrplan“ angezeigt. Dadurch erhält der Anwender zunächst einen güten Überblick über die gefundenen Verbindungen und kann sich anschließend Details zu einzelnen Verbindungen in Textform anzeigen lassen.Die Website befindet sich derzeit im BETA-Stadium und wird in den nächsten Monaten weiter verbessert und optimiert. Da die Website international ausgerichtet ist wurde die neue Domainendung “.online” (anstatt ".de") gewählt.Später sind auch eigene Startseiten für andere Länder geplant. Die Website nextstation.online verwendet die Swiss Public Transport API.Aktuell können maximal 6 Verbindungen angezeigt werden. In vielen Fällen mag es zunächst ausreichen wenn man nur eine Verbindung angezeigt bekommt. Gibt es jedoch einen Zugausfall oder es kommt zu Verspätungen reicht eine Verbindung nicht mehr aus, da dann die nötigen Informationen für die Weiterfahrt fehlen. Daher werden auch bei der Fahrplanauskunft der meisten Verkehrsunternehmen üblicherweise zumindest 3 Verbindungen angezeigt. Manchmal sind aber auch 3 Verbindungen nicht genug – zum Beispiel wenn diese über verschiedene Wege – bzw. Stationen – führen.Im abgebildeten grafischen Verbindungsfahrplan werden 6 Verbindungen angezeigt (genaugenommen sind es 7 – die verwendete API gibt manchmal auch eine abweichende Anzahl von Verbindungen zurück), die zum Teil über verschiedene Routen laufen. Fällt eine Teilverbindung aus kann man gegebenenfalls über eine andere Route das Ziel erreichen.Klickt man Auf der Grafik auf eines der Rechtecke am Anfang oder Ende einer Teilverbindung erhält man in einem Zusatzfenster genauere Informationen angezeigt (im Bild oben rechts).Die aktuelle Version der Fahrplansoftware PTraffic unterstützt ebenfalls die Darstellung der Verbindungen als grafischen Verbindungsfahrplan. Weitere Informationen zum Programm sind unter www.ptraffic.net zu finden.



Bildinformation: Beispielabfrage: Verbindungen von Buxtehude nach Berchtesgarden