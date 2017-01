Am Valentinstag seidig weiche Haut mit dem Körperöl von Beaute Pacifique

(fair-NEWS)

Hamburg, im Januar 2017. Liebe geht nicht nur durch den Magen - sie geht auch durch die Haut. Vor allem am Valentinstag, dem Tag der Verliebten. Denn: Liebe bringt Hormone in Schwung, was sich wiederum positiv auf die Haut auswirkt. Wer der Haut einen zusätzlichen Gefallen und eine Extraportion Pflege schenken möchte, sollte auf das Körperöl Corpus Paradoxe von der dänischen Kosmetikmarke Beaute Pacifique zurückgreifen. Das verwöhnende Öl liefert nicht nur Geschmeidigkeit sondern auch eine effektive Anti-Aging-Wirkung. An die Herren der Schöpfung: Das Öl ist zudem eine tolle alternative Geschenkidee - wenn es in diesem Jahr mal keine Blumen und Pralinen sein sollen.Körperöl mit Glow-EffektOptisch als auch von der Wirkung her überzeugt das Corpus Paradoxe auf ganzer Linie. Es zieht schnell ein, schenkt der Haut Geschmeidigkeit und einen gewissen Glow. Hinzu kommt eine effektive Anti-Aging-Wirkung. Neben dem sofort auftretenden Gefühl von weicher und frischer Haut, liefert das Produkt dank der hocheffizienten Inhaltsstoffe Resveratrol und Procyanidin einen ergiebigen Schutz für die Zellen. Zusätzlich beinhaltet das Körperöl reichhaltiges Vitamin E und reduziert Hautpigmentierungen. Die Berater von Beaute Pacifique empfehlen, Corpus Paradoxe täglich nach dem Duschen abends auf feuchter Haut aufzutragen. Um noch mehr Feuchtigkeit zu erzielen, kann die Pflege um die Beaute Pacifique Bodylotion - Enriched Moisturizing Bodylotion für normale oder trockene Haut - ergänzt werden.Beaute Pacifique Corpus Paradoxe: UVP 67 Euro (100-ml-Spender)Creme Paradoxe und Serum ParadoxeDas Körperöl Corpus Paradoxe ist ein Produkt der Serie Paradoxe. Das Set besteht des Weiteren aus einer Creme und einem Serum: Creme Paradoxe und Submersive Serum Paradoxe. Die Creme ist eine effektive Anti-Aging-Tagespflege, die ebenfalls die Wirkstoffe Procyanidin und Resveratrol enthält. Im Serum ist der chilenische Traubenkernextrakt (GSPE) enthalten. Er zählt zu den neuesten medizinischen Entdeckungen. Die hierbei verwendeten Weintrauben wachsen an den Berghängen der Anden, wo die UV-Strahlung der Sonne besonders kräftig ist.Beaute Pacifique Creme Paradoxe: UVP 76,50 Euro (50-ml-Tiegel)Beaute Pacifique Submersive Serum Paradoxe: UVP 67 Euro (30-ml-Flasche)Nähere Informationen zu Beaute Pacifique gibt es unter www.beaute-pacifique.com Hinweis für Redaktionen: Die Produkte von Beaute Pacifique sind im Onlineshop unter www.beaute-pacifique.com sowie in privat geführten Parfümerien erhältlich. Weiteres Bildmaterial erhalten Sie gerne auf Anfrage.



