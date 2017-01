Richtig mal raus, oder Mitten drin!

(fair-NEWS) Hajo Bentzien



3 spezielle Coachings bieten sich Ihnen um in bestimmen Lebenslagen besser zu Recht zu kommen, oder seinen Lebensplan neu aufzubauen.



Kommunikationscoaching

Sie wollen besser verstanden werden?

Sie wollen, dass Ihre Anweisungen auch umgesetzt werden?

Sie wollen, sicher sein, dass die Menschen genau das verstehen, was Sie sagen?

Sie wollen sicher reden und auftreten?

Da gibt es noch viel mehr, was eine gut professionelle Kommunikation, die persönlichkeitsgerecht abgestimmt ist, lösen kann, Voraussetzung ist, Sie sind bereit die Grundsätze einzuhalten:

Fragen statt Sagen

Sie/DU statt ich

Und Sie coachen sich weiter nach dem REV Prinzip.



Konfliktcoaching

Konflikte sind immer ein Mangel an Kommunikation, sind meistens Missverständnisse und oft völlig unnötig.

Egal ob im Berufsleben, in der Partnerschaft, in der Erziehung, in Konflikten gehts immer mehr um Gefühle, als um rationale Themen, deshalb brauchen Sie Antworten zu den Fragen:

Wer bin ich, wie wirke ich?

Was trage ich bei zu Harmonie oder Konflikt?

Wie erkenne ich verbale und nonverbale Angriffe?

Wie kann ich mich erden(sicher wirken)?

Welche Rolle spielt die Atmung, wie kann ich sie beeinflussen?



Changecoaching

Es gibt immer einen Grund sich zu ändern, aber meistens warten wir, bis uns der Grund aufgezwungen wird. Ein Partner verlässt uns, ein Job geht zu Ende, oder es kommt von mir: Langeweile, das Gespür ich will es anders, aber weiß nicht wie, ich möchte mehr, aber weiß nicht was, ich bin aus der Mitte, ich weiß was ich nicht will, oder ich will endlich etwas beitragen, dass es sich ändert.

Wie wäre es mit einer Vision, einem Ziel, einer klaren Umsetzungsvereinbarung mit mir?





Das Profil:

Hajo Bentzien

Letzte angestellte Position: Stellvertretender Geschäftsführer Conti-Werbeservice/Flick-Tochter

Gründung der Bentzien Kommunikation

Heute:

• Mehr als 30 Jahre selbständig im Bereich Information, Kommunikation und Qualifizierung

• business-to-business Kommunikationsstrategien

• Entwicklung der vernetzten Kommunikation für Change-Prozesse in Konzernen

• Entwicklung neuer, vernetzter Strategien zur Unternehmensoptimierung

• Entwicklung der Eigenmarke ERFOLGSGUT und Aufbau des 1. ERFOLGSGUT Resort in Chile

Tätigkeitsfelder:

• Coaching

• Führungscoaching, Führungstraining

• Workshop-Moderation

• Training zu den Themen:

• Führungskräfte- und Mitarbeiter-Kommunikation

• Unternehmenskommunikation

• Wandlungs- und Kreativitätstraining/-coaching,

• Vortragstätigkeiten zu Change-Prozess-

Kommunikation



Beispiel- Referenzkunden:

• Deutschen Telekom, Volkswagen Integrationsprogramms , Mercedes Benz-Erfolgsprogram, „Zeitsprung“ Change-Prozess-Kommunikation im Zeiss-Konzern, Deutschen Lufthansa AG

Mehr als eine Millionen Menschen bewegt in Change-Prozessen!