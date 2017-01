Liebeskummer ähnelt Schicksalsschlag

(fair-NEWS) Die Tragweite von Liebeskummer ist erst in den letzten Jahrzehnten ernsthaft erforscht worden. In diesem Zuge ist es wichtig, dass auch solch ein Zustand den Alltag erheblich beeinflussen kann. Früher oder später kommt jeder Mensch einmal in solch eine Situation, wo eine Beziehung an ihre Grenzen kommt. Daher ist es stets wichtig, auch solch eine Phase nie zu unterschätzen. Forschungen haben gezeigt, dass die Liebe mit ihrem Schmerz in der Lage ist, einen Menschen stets in eine Ausnahmesituation zu versetzen. Die Gedanken spielen verrückt, Emotionen lassen einen die Kontrolle verlieren und auch psychosomatische Zustände sind bei Liebeskummer keine Seltenheit. Gerade hier ist es wichtig, sich in solch einer Situation genügend Raum für sich selbst zu nehmen, um Geschehenes emotional zu verarbeiten und gedankliche Stabilität zu erlangen.



Annahme von Hilfe erleichtert Umgang



Nicht jeder kann bei Liebeskummer einen klaren Kopf bewahren. Auch fällt es einem nicht wirklich leicht, was man in dieser Situation am besten macht. Hier sind keine Standard Rezepte empfehlenswert. Vielmehr hat sich gezeigt, dass die Mischung aus Akzeptanz, Neuanfang und Strategie erst einmal gute Begleiter sind, um mit der Situation angemessen umzugehen. Daher ist es immer wichtig, sich von vornherein nicht verrückt zu machen. Verschiedene Fragen sollte man sich immer stellen: Möchte ich den Ex Partner zurück? Was habe ich falsch gemacht? Wie realistisch ist es? Viele Plattformen sind in der Lage, eine Hilfestellung zu bieten. Auch Ebook Ratgeber werden von vielen Betroffenen genutzt, um frische Gedanken in solch einer Situation optimal zu nutzen.