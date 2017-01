Online Wettbewerb um die besten Köpfe

(fair-NEWS)

In Zeiten des Fachkräftemangels ist es für Unternehmen zunehmend schwierig qualifiziertes Personal zu finden. Im Wettbewerb und die besten Köpfe gilt es, die eigene Arbeitgebermarke aufzubauen. Diese muss auch online optimal präsentiert werden, um schließlich in den Suchergebnissen aufzuscheinen. Denn Google ist meist die erste Anlaufstelle für Jobsuchende. Mag. Andrea Starzer MBA, von JOBshui Personalberatung und der Online Marketing Agentur PromoMasters gibt Ihr Wissen aus 15 Jahren Online Marketing und Personalmanagement im Workshop "Externes Personalmarketing" weiter.Online-Recruiting - die Arbeitgebermarke als AushängeschildDie Arbeitgebermarke ist das Aushängeschild von Unternehmen und essenziell, um qualifiziertes Personal für den eigenen Betrieb zu begeistern. "Mehr als 150 Teilnehmern aus unterschiedlichen Branchen haben wir in den letzten Jahren den Einstieg in die online HR-Welt erleichtert," sagt Mag. Andrea Starzer MBA. Die Workshops von Andrea Starzer bieten einen Überblick und praktische Beispiele, wie Unternehmer ihre Employer Brand optimal online positionieren:- So glänzt ihr Unternehmen auch im Internet- Ideen Kurz-Workshop - ein redaktioneller Fahrplan für HR-Online Marketing- Professioneller Umfang mit Arbeitgeberbewertungen- Erfolgskontrolle und Potenziale für die UmsetzungDurch die Kooperation mit PromoMasters Online Marketing und ihrer 15-Jahre Kompetenz in Human Ressources, bekommt der HR-Manager im Workshop Know-how aus einer Hand. Neben Input aus dem Online Marketing und der Suchmaschinenoptimierung werden auch HR-Fragen beantwortet, die sich in diesem Zusammenhang ergeben.Externes Personalmarketing - Workshop-Termine in Wien und SalzburgMöglichkeiten Ihr Arbeitgeberprofil online zu schärfen gibt es im ganzen Land:- 20.01.2017 in Wien (nur mehr 2 Plätze frei - first come / first served)- 03.03.2017 in SalzburgWeitere Details und die Anmeldung finden Interessenten auf der Website: <a href="www.promomasters.at/seminar/employer-branding/"> www.promomasters.at/seminar/employer-branding/</a>



