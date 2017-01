Erpressungspotential nicht auszuschließen

(fair-NEWS)

„No Business mit Russland ist schlicht nicht wahr“, kommentiert Carsten Mohr von der Nichtregierungsorganisation Business Crime Control (BCC) die jüngste Twitter-Entgegnung des kommenden US-Präsidenten zu Enthüllungen, nach denen das Land über kompromittierendes Material zu Donald Trumps Sex-Eskapaden verfüge.„2013 nahm ein Donald-Trump-Joint-Venture mindestens zehn Millionen US-Dollar aus dem Verkauf einer Host-Lizenz ein“, berichtet das BCC-Vorstandsmitglied unter Hinweis auf Miss Universe, ein damals mit dem Fernsehsender NBC bestehendes Gemeinschaftsunternehmen.„Das Finale in Moskau im November 2013 war eine ungewöhnliche Wahl“, erinnert sich Mohr, der nach einem Einsatz bei der Bundesdruckerei sechs Jahre investigativ, teils „under cover“, in der Szene internationaler Schönheitswettbewerbe forschte: „Die Wahl des Austragungsortes von Miss Universe 2013 war unüblich, da der Beauty Pageant im Gegensatz zu Miss World sich maßgeblich über Werbeeinnahmen finanzierte und der Immobilienmogul als Austragungsorte eigene Resorts bevorzugte.“Eine Erklärung sieht der Experte für ordnungsgemäße Unternehmensführung, der bereits im Jahr 2008 auf die von der panamaischen Kanzlei Mossack Fonseca gegründeten Briefkastenfirmen des Bundesdruckerei-Auslandschefs gestoßen war, in dem Begehren des russischen Veranstalters und Eigentümers vom Miss Russia. Hinter dem Miss-Universe-Lizenznehmer steckt der Wodka-Hersteller Russian Standard um den Oligarchen Rustam Tariko, der angeblich die Nähe des Republikaners Donald Trump suchte. „Damals wurde kolportiert“, so Mohr, „Tariko erwäge eine Sitzverlegung in die USA.“Wie in der Russischen Föderation und der Volksrepublik China nicht unüblich, könne es sein, dass Trump wie andere Geschäftsleute vor ihm in eine "Hotel-Falle" gelaufen ist und Geheimdienstler oder private Dienste über „grundsätzlich gefügig machendes“ Foto- und Filmmaterial verfügen.„Donald Trump schien dafür bekannt gewesen zu sein, eine ihm zusagende Schönheitskönigin auf der After-Show-Party in den VIP Room des VIP Rooms einzuladen, zur Verägerung ihres begleitenden Nationaldirektor diesen aber ohne Handschlag stehen zu lassen“, erzählt Mohr, der es für drei Jahre auch zum deutschen Lizenznehmer von Miss World schaffte und achtzig Prozent der Branche kennenlernte: „Auch ohne seine sexistische Art ist der künftige US-Präsident nicht der Typ, der sich vorsichtig verhält“. Vor dem zu Ausschweifungen einladenden Moskau hätte sein überhebliches und exzessives Auftreten 2013 wohl keinen Halt gemacht haben.„Dass Erpressungspotential besteht, ist nicht auszuschließen“, urteilt der Osteuropa- und Südamerika-Kenner: „Bis zum Wladimir Putin genehmen Zeitpunkt verschwindet solch Material in der Wiedervorlage-Mappe.“ Eigentlich reiche die Androhung, ohne dass es je zu einer Veröffentlichung kommen muss.



Bildinformation: BCC-Korruptionsbekämpfer Mohr während seiner Ermittlungen (Foto: C. Mohr)