München, 13. Januar 2017. Heute ist der "Lass-Deine-Träume-wahr-werden-Tag". An diesem Tag gehen weltweit hoffentlich Träume in Erfüllung. Auch in Äthiopien haben Millionen von Menschen, vor allem junge Menschen, Wünsche, Träume und Ziele. Sie wollen besonders eine Perspektive in ihrem eigenen Land.Seit über 35 Jahren leistet die Stiftung Menschen für Menschen - Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe (www.menschenfuermenschend.de) nachhaltige Hilfe zur Selbstentwicklung in Äthiopien. Über 5,3 Millionen Kinder, Frauen und Männer haben bisher von den Maßnahmen profitiert und die Chance für ein besseres Leben in Äthiopien erhalten. Rund 450.000 Schülerinnen und Schüler besuchen täglich die von Menschen für Menschen gebauten Schulen und erhalten damit Zugang zu guter Schulbildung.Bildung ist der Schlüssel zur EntwicklungDie Kinder - vor allem Mädchen - müssen oft schon früh Verantwortung im Arbeitsalltag ihrer Familie übernehmen. Sie sind täglich Stunden unterwegs, um Wasser zu holen oder Feuerholz zu sammeln. Vor allem auf dem Land fehlt es an der nötigen Infrastruktur. Meist sind die Schulen weit außerhalb der Ansiedlungen gelegen, so dass der Schulweg zu einem kilometerlangen Marsch wird. Gibt es eine Schule im Dorf, ist diese meist eine baufällige, dunkle Hütte aus Stroh, Holz und Lehm. Weiterführende Schulen fehlen in den ländlichen Regionen oft. Die Eltern können es sich außerdem häufig nicht leisten, ihren Kindern in der nächstgrößeren Stadt eine Ausbildung zu ermöglichen"Ich wünsche mir, dass sich in meinem Land die Trinkwasser- und Stromversorgung und der Straßenbau verbessert," sagt der 18-jährige Shalana Giidu aus Äthiopien in dem Videofilm "Stories of Ethiopia" der Stiftung Menschen für Menschen und drückt damit seine Wünsche aus. Eindrucksvoll schildert er in dem <a href="www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=6nX6SdFohWU">Clip </a>seine Hoffnungen auf ein besseres Leben, die er - Dank seiner Schulbildung - in der Zukunft hat."Das wünschen wir Shalana, wie auch den anderen Menschen in Äthiopien, von ganzem Herzen, und das nicht nur heute - wir arbeiten jedenfalls täglich daran", betont Peter Renner, Vorstand der Stiftung Menschen für Menschen und u. a. zuständig für die Projektarbeit der Organisation in Äthiopien.Weitere Videos und "Stories of Ethiopia" gibt es auf der Homepage der Äthiopienhilfe unter www.menschenfuermenschen.de.In einem weiteren beeindruckenden <a href="www.youtube.com/watch?time_continue=90&v=JsGIU914df4">Video</a>wird die 10-jährige Birhane aus der Region Bakanisa vorgestellt. In dem Clip schildert sie ihr Leben und nimmt die Zuschauer auf ihrem Weg mit, den sie täglich für sauberes Wasser gehen muss.



