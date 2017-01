Die Eventreihe „Hauptstadtlounge“ 3rd Edition im Hotel Berlin, Berlin – 19. Januar 2017 um 19 Uhr

(fair-NEWS) Hamburg, Januar 2017

Hauptstadtlounge 3rd Edition – die Eventreihe des Hotel Berlin, Berlin geht in die dritte Runde. Das einzigartige Konzept verbindet Kunst, Lifestyle und Networking miteinander und bietet Berlin somit eine außergewöhnliche Plattform zur Präsentation und Diskussion des Themas der Hauptstadtlounge 3rd Edition: Generation Craft, mit einem besonderen Fokus auf Berlins wirtschaftliche und kulturelle Szene.



Die Generation Craft zeichnet sich durch den Wunsch in unserer zunehmend digitalen Gesellschaft das Wahre, Einfache und Reale wiederzuentdecken. Von dieser Suche nach dem mit den eigenen Händen geschaffenen, echten Produkt, das man Anfassen und verstehen kann, handelt die Hauptstadtlounge 3rd Edition.



Passend zum Thema Generation Craft gibt es Workshops, eine anregende Podiumsdiskussion und lockeres Networking mit den vielseitigen Gästen der Hauptstadtlounge 3rd Edition. Inspirieren lassen, Neues lernen und Menschen, die den Mut haben, den Traum vom Handgemachten zu verfolgen, kennenlernen – und sich von der Begeisterung der Generation Craft mitreißen lassen. Am 19. Januar 2017 um 19 Uhr freut sich das Hotel Berlin, Berlin zur Hauptstadtlounge 3rd Edition: Generation Craft begrüßen zu dürfen!



Sollten Sie als Journalist oder Blogger Interesse haben am 19. Januar zur Hauptstadtlounge zu kommen, nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf: Hendrik Müller, rausch communications & pr, T. 040/ 36 09 76 95 oder hendrik.mueller@rauschpr.com