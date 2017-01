Portabler DAB+ & FM Bluetooth Transmitter mit Freisprechfunktion & Ladefunktion & Radio & MP3-Player

(fair-NEWS)

Technaxx Deutschland beginnt das Geschäftsjahr 2017 mit einer hauseigenen Innovation im Bereich der digitalen Technik. Der FMT1000BT bietet eine Vielzahl an Funktionen - das Gerät fungiert kabellos als DAB+ Receiver, DAB+ Radio, FM-Transmitter (mit integriertem Schnell-Scan) und Freisprechanlage. Zusammen mit Kopfhörern kann der tragbare Teil des FMT1000BT auch als MP3-Player verwendet werden. Gemäß Standard ist auch eine Bluetooth Funktion integriert, die eine Musikübertragung vom Mobiltelefon ermöglicht und über das Autoradio abspielt. Für eine bessere Klangqualität in einem PKW kann der AUX-Anschluss genutzt werden, welcher nicht nur eine Datenübertragung ohne Qualitätsverlust garantiert, sondern eine herkömmliche Stereoanlage auch zu einem voll funktionsfähigen DAB-Radio erhebt. Weiterhin ist das Abspielen von Musik mittels MicroSD-Karte (bis 32GB) möglich. Der USB-Anschluss am rechten Rand des Gerätes mit 2.1A unterstützt zudem das Laden von nahezu allen mobilen Geräten. Das klassische Design des Technaxx FMT1000BT wird von einem flexiblen Schwanenhals für eine einfache Einstellung der Geräteposition und einer leichten Installation und Handhabung abgerundet.