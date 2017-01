Mehr Schuhe, mehr Expansion: schuhplus wächst um 20 %.

(fair-NEWS)

Das System ist schon etwas kurios: Während jetzt im Januar Väterchen Frost sich von seiner kalten Seite zeigt, warten im Warenlager von <a href="https://www.schuhplus.com">schuhplus - Schuhe in Übergrößen</a> - die schönsten Sommerschuhe in Übergrößen sehnsüchtig darauf, neue Füße für sich zu gewinnen. Parallel dazu ist das Einkaufsteam von schuhplus damit beschäftigt, die Modelle für den Winter 2017/2018 zu ordern: Schöne neue Welt. Doch diese Welt setzt ein deutliches Zeichen - und dieser Kurs lautet Expansion: "Wir werden unseren Warenbestand im Jahr 2017 um über 20 Prozent erweitern, um unseren Kunden noch mehr Vielfalt und Sortimentstiefe zu präsentieren", freut sich schuhplus-Geschäftsführer Kay Zimmer.Mit einem zweistelligen Wachstum startet schuhplus ins neue Geschäftsjahr 2017. Die hauseigenen Ziel sind hoch gesteckt und Strukturen dafür bestens ausgelegt: "Wir haben im vergangenen Jahr erkannt, an welchen Stellschrauben wir drehen müssen, um für die Zukunft noch optimaler aufgestellt zu sein. Gerade das Thema Lagerfläche war bei uns heikel, denn wir hatten schlichtweg keinen Platz mehr für unseren Expansionskurs. Durch neue Logistikflächen können wir dem nun gerecht werden und haben zudem unsere technische Infrastruktur so aufgestellt, dass etwa die Zeiten für Konfektionierungen deutlich verbessert wurden", erläutert Zimmer.Das Versandhaus für Schuhe in Übergrößen, welches seit über 13 Jahren besteht, hat sich zu einer regionalen Wirtschaftsgröße in Niedersachsen entwickelt - eine Expansion mit Verantwortung, verdeutlicht Zimmer. "Ich sage deutlich JA zum Wirtschaftsstandort Deutschland. EU-Länder locken mit großen Steuervorteilen, aber ein Unternehmen gehört dahin, wo auch die Geschäfte gemacht werden. Ein gesunder Patriotismus ist eine gesunde Sache - und ich bin froh und stolz darüber, dass wir jetzt zum Beginn des neuen Jahres bereits vier neue Mitarbeiter im Team begrüßen können."Mit Damenschuhen in Übergrößen sowie Herrenschuhen in Übergrößen hat schuhplus-Gründer Kay Zimmer zu Beginn der Jahrtausendwende den Puls der Zeit erkannt. Als eines der führenden Versandhäuser für große Schuhe operiert das Unternehmen europaweit und bündelt alle Kompetenzen am Firmenstandort in Dörverden bei Bremen. Dort betreibt Zimmer auf über 900 qm ebenso <a href="https://goo.gl/maps/wdaemP27Pj32">schuhplus - Norddeutschlands größtes Fachgeschäft für Schuhe in Übergrößen</a>.



Bildinformation: Kay Zimmer, Gründer von schuhplus, im stationären Fachgeschäft für Schuhe in Übergrößen in Dörverden