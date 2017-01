Umfrage: Was sind Ihre PR-Megatrends 2017?

(fair-NEWS)

In der PR gibt es niemals Stillstand. Mit jeder Neuerung im Social Web, jeder neuen Plattform und jedem Trend eröffnen sich auch neue Kommunikationsmöglichkeiten. Die Art wie Pressearbeit noch vor zehn Jahren gehandhabt wurde, unterscheidet sich fundamental von der aktuellen Unternehmenskommunikation. Wie es weitergeht? Genau das möchte der Online-Dienstleister PR-Gateway wissen und befragt Vertreter aus PR, Marketing und Kommunikation noch bis zum 19.01. zu Ihren PR-Megatrends 2017.PR im WandelVerändertes Leseverhalten von Print zu Online sorgt dafür, dass sich in der PR viel ändern wird. Für die Tageszeitungen und Fachzeitschriften am deutschen Pressemarkt sind im zurückliegenden Jahr weiter rückläufige Auflagen zu verzeichnen (Quelle <a href="www.ivw.eu/print/quartalsauflagen/pressemitteilungen/ivw-quartal-32016">IVW</a>). Aber auch die Online-PR wandelt sich.Die immer einfachere Einbindung von Videos, die zunehmende Nutzung mobiler Endgeräte und der weitere Vormarsch der Social Media verlangt erfolgreicher PR eine hohe Anpassungsfähigkeit ab. Wie gehen Unternehmen, Agenturen und PR-Fachleute mit diesen Veränderungen um? Wie wird sich PR in den nächsten Monaten verändern? Gibt es den einen PR-Megatrend 2017? Diese Fragen stehen im Zentrum der Anfang Januar gestarteten <a href="https://www.surveymonkey.de/r/YMTFXFH">Online-Umfrage</a>.Der direkte Draht zur großen Online-Umfrage: <a href="https://www.surveymonkey.de/r/YMTFXFH">Was sind Ihre PR-Megatrends 2017?</a>Mitmachen und gewinnen: Unter allen Teilnehmern verlost der Presseverteiler PR-Gateway drei PR-Pakete für den Versand von jeweils 5 Pressemitteilungen im Wert von je 195 Euro. Die Gewinner und Ergebnisse werden auf <a href="https://www.pr-gateway.de/blog/pr-megatrends-2017/">PR-Gateway.de</a> veröffentlicht.



