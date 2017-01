Der Online-PR Countdown ins Kommunikationsjahr 2017

(fair-NEWS)

Für Unternehmen und Agenturen beginnt im Januar der Countdown ins neue Kommunikationsjahr. Die Etats sind festgelegt, PR-Events geplant und neue Projekte stehen kurz bevor. Jetzt gilt es, die richtigen Kanäle und Partner zu finden, um die eigenen PR-Inhalte möglichst reichweitenstark zu veröffentlichen. Online Presseverteiler helfen dabei, PR-Botschaften weitreichend im Internet zu verbreiten und Zielgruppen direkt zu erreichen.Mehr potenzielle Kunden und interessierte LeserEiner <a href="www.ard-zdf-onlinestudie.de/index.php?id=558">ARD/ZDF-Onlinestudie 2016</a> zufolge nutzen im Schnitt 85 % der Deutschen das Internet. Von <a href="www.ard-zdf-onlinestudie.de/index.php?id=552">unterwegs wird das Internet von rund 70 %</a> aller Deutschen genutzt. "Mit wachsender Anzahl der Internet-User in Deutschland steigt auch die Anzahl derer, die sich bevorzugt online über Produkte informieren, bevor sie sich für einen Kauf entscheiden" - <a href="https://de.statista.com/statistik/kategorien/kategorie/21/themen/195/branche/suchmaschinen-seo/">so Statista</a>. So verwendet ein Großteil der Onliner das Internet besonders häufig zur Recherche nach aktuellen Informationen.Der Presseverteiler PR-Gateway veröffentlicht Pressemitteilungen auf bis zu 250 kostenlosen Presseportalen und schafft somit zusätzliche Touchpoints zu all jenen, die Online nach Informationen suchen. Daher ist das Veröffentlichen von Online-Pressemitteilungen über Presseportale ein effektives und erschwingliches Online-PR Instrument, um mit der Veröffentlichung von Pressemitteilungen mehr potenzielle Kunden und interessierte Leser zu gewinnen.Mehr Sichtbarkeit in den SuchmaschinenOnline-Pressemitteilungen sind ebenfalls ein ideales PR-Instrument für Suchmaschinen. Denn, Google und Co. lieben werthaltigen Content. Online-Pressemitteilungen sind aktuell und damit per se "gutes Futter" für die Suchmaschinen. Durch die Veröffentlichung von Online-Pressemitteilungen über Presseportale werden Backlinks zur Unternehmenswebsite generiert. Gut geschriebene Texte mit relevanten Inhalten und Schlüsselbegriffen zu bestimmten Themen bieten eine ideale Grundlage, um viele Fundstellen in den Suchmaschinen zu generieren.Der Start ins Kommunikationsjahr 2017Um PR-Agenturen und Unternehmen bei der reichweitenstarken Veröffentlichung über kostenlose Presseportale zu unterstützen, bietet PR-Gateway den <a href="www.pr-gateway.de/angebote-und-preise">Countdown ins Kommunikationsjahr 2017</a> an. Bis Ende Januar sind alle Jahresflats zum Versand von Pressemitteilungen nochmals reduziert. Pro Mitteilung können so bis zu 60% gegenüber dem Einzelversand gespart werden.Bis zum 15.1. erhalten alle Neukunden 7,5 % Rabatt auf die Jahresflats 10, 30 und 50. Doch Schnelligkeit ist gefragt. Denn jede Woche schrumpft der Rabatt.



Bildinformation: Der Online-PR Countdown ins Kommunikationsjahr 2017