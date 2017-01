(fair-NEWS)

Pharmazeutische Wirkstoffe sind hochaktive Substanzen, die zielgerichtet die Körperfunktionen von Lebewesen manipulieren: Sie sind beispielsweise in der Lage, den Zellmetabolismus zu beeinflussen oder den Hormonspiegel und die Übertragung biochemischer Signale zwischen den Zellen zu verändern. Aufgrund ihrer spezifischen Eigenschaften ist es unvermeidlich, dass Medikamente auch Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen haben, wenn Rückstände davon in die Flora und Fauna gelangen. Bei zahlreichen Arzneistoffen sind die umweltbezogenen Risikofaktoren infolge fehlender Erforschung nur vage abschätzbar. Das ist besorgniserregend, da für manche Arzneimittelwirkstoffe ungünstige Effekte auf Ökosysteme bereits nachgewiesen sind.Immerhin eine Art scheint einen Nutzen aus Medikamentenrückständen zu ziehen: Flussbarsche (Perca fluviatilis) werden einer biologischen Forschungsarbeit zufolge durch Oxazepam (Handelsname: Adumbran, siehe http://medirezept.com/adumbran-rezeptfrei/ ) mutiger und langlebiger. Ein Forscherteam der schwedischen Umeå-Universität empfiehlt dementsprechend, neben den nachteiligen Konsequenzen von Arzneimittelrückständen in der Natur auch positive Wirkungen zu betrachten.Jonathan Klaminder und Kollegen bemängeln, dass gängige Testverfahren die vielschichtigen Zusammenhänge in Ökosystemen nur unzureichend berücksichtigen. Die Wissenschaftler schreiben im Fachjournal «Environmental Research Letters», dass verschiedene Pharmawirkstoffe in der Lage sind, die Sterblichkeitsrate mancher Lebewesen zu reduzieren. Als konkretes Beispiel nennen sie die von ihnen untersuchte Flussbarschpopulation. Eine geringe Menge des Benzodiazepins macht die Barsche furchtloser und steigerte ihre Überlebensaussichten gegenüber jenen Artgenossen, die dem Beruhigungs- und Schlafmittel nicht ausgesetzt sind. Warum ein Sedativum die Süßwasserfische aufputscht, ist ein Rätsel. Womöglich verringert es das Stressniveau und lässt die Tiere in der Folge erfolgreicher bei der Futtersuche werden. In Betracht gezogen wird auch eine konzentrationsfördernde Wirkung.Herkömmliche Experimente nutzen Fische, die im Labor stressfrei, unter kontrollierten Bedingungen, in bester körperlicher Verfassung aufwachsen. Für die Kontrollgruppen werden hundertprozentige Überlebenschancen angenommen. Den Umständen in der freien Natur entspricht das nicht. Die Entdeckung vorteilhafter Auswirkung auf die Sterblichkeit wird hierdurch erschwert. Prof. Klaminder und sein Team beobachteten im Gegensatz dazu 2-jährige Barsche und Barschrogen aus skandinavischen Stillgewässern, allerdings ebenfalls unter Laborbedingungen statt in der Natur.Was für einzelne Fischarten von Vorteil ist, muss indes nicht günstig für das gesamte Ökosystem sein. Wenn eine Substanz eine zuträgliche Wirkung auf eine Tierart hervorruft, bedeutet das höchstwahrscheinlich einen nachteiligen Effekt für ihre Beutetiere oder konkurrierende Spezies. Mehr als 150 verschiedene Arzneimittel sind mittlerweile in deutschen Gewässern nachgewiesen. Immer mehr Menschen kaufen verschreibungspflichtige Schlafmittel wie Adumbran rezeptfrei. Dementsprechend gelangen mehr Rückstände in den Wasserkreislauf. Umweltexperten schlagen vor, den Spurenstoffen mit einer vierten Reinigungsstufe in den Kläranlagen zu Leibe zu rücken.Originalstudie: iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/9/8/084003/pdf



Bildinformation: (c) Wikimedia Commons